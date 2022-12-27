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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يطالب إدارة الخطيب بالتدخل لحل أزمة الفريق بقيادة كولر

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر بدأ بشكل قوي مع الأهلي، لكن هناك صدمة فيما حدث بأخـر المباريات.

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وقال رمضان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لو استمر أداء الأهلي بهذا الشكل فلن يتحمله أحد، والوقت الحالي هو الأنسب كي تتدخل إدارة النادي من أجل تصحيح المسار، خصوصا بعد التعادل مع سموحة".

وأضاف: "الأهلي كان يسير بشكل جيد في بداية الموسم، ولو كان مستمر بتقديم نفس المستوى سيتصدر جدول الدوري بفارق 6 نقاط، وعلى رأس الادارة يتواجد محمود الخطيب صاحب الخبرات الرياضية والإدارية".

وواصل: "الأهلي كان من الممكن أن يفوز بدوري الابطال للمرة الثالثة لولا الأحداث التي سبقت لقاء الوداد المغربي".

رمضان السيد الأهلى مارسيل كولر محمود الخطيب الوداد المغربي

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