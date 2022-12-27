توقعات التضخم في كوريا الجنوبية تصل أدنى مستوى لها في 7 أشهر

سجل مقياس كبير لتوقعات التضخم للمستهلكين الكوريين الجنوبيين أدنى مستوى له في سبعة أشهر في ديسمبر، ما يؤكد وجهة نظر السوق بأن دورة تشديد سياسة بنك كوريا تقترب من نهايتها.

وتوقع المستهلكون أن يكون معدل التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة 3.8٪ في المتوسط ​​، كما أظهر الاستطلاع الشهري لبنك كوريا ، انخفاضًا من 4.2٪ في نوفمبر وأدنى مستوى منذ 3.3٪ في مايو.

وفي نفس الاستطلاع، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك (CSI) بشكل طفيف إلى 89.9 في ديسمبر ، بعد شهرين متتاليين من التراجع ، إلى 88.8 في أكتوبر و 86.5 في نوفمبر ، من 91.4 في سبتمبر ، حسبما ذكر في بيان.

كان بنك كوريا من بين أوائل البنوك المركزية الاقتصادية الرئيسية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة ، في أغسطس من العام الماضي ، وحتى نوفمبر ، رفع سعر الفائدة بما مجموعه 275 نقطة أساس في تسع خطوات إلى 3.25٪.

في أحدث استطلاع أجرته رويترز ، توقع غالبية المحللين أن يرفع بنك كوريا المعدل مرة أخرى في أوائل عام 2023 ، إلى 3.5٪ ، ثم يوقف دورة التضييق.