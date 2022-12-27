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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تتعرض لموجة أمطار قاسية وتحرك عاجل من السلطات

جانب من الأمطار
جانب من الأمطار

شهدت ولاية السيب بسلطنة عمان  صباح اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، عمّت معظم القرى والمناطق والأحياء السكنية بالولاية.

كما شهدت  محافظات مسقط بسلطنة عمان  ، جنوب الباطنة ، شمال الباطنة ، الداخلية ، مسندم ، الظاهرة ،والبريمي أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد أدت  إلى جريان الشعاب وبعض الأودية.

فيما أكدت الأرصاد الجوية العمانية  استمرار تدفق السحب على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية مع فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية.


وتركزت غزارتها على قرى: الخوض، والمعبيلة، والشرادي، والموالح الجنوبية والشمالية، والحيل الجنوبية والشمالية،و حلة السوق، وسور آل جديد، وادي البحائص، وادي العرش، والمنومة، ومرتفعات المطار، وجرت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وفور هطول هذه الأمطار سارعت الفرق والأجهزة الفنية التابعة لبلدية السيب ببلدية مسقط بشفط المياه المتجمعة في الطرق الداخلية والرئيسة، وإزالة المخلفات التي جرفتها الأودية من مختلف قرى ومناطق الولاية.

من جانبها؛ أعلنت  فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط حالة الاستنفار القصوي فور قدوم مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية .

ودعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر ،واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

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