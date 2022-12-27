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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راجع حساباتك.. تعليق صادم من شوبير على تولي ميدو تدريب الإسماعيلي

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، على عودة أحمد حسام ميدو لتولي مهمة تدريب الإسماعيلي مجددا، خلفا للإسباني كارلوس جاريدو.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" في الإسماعيلي يوجد كلام كتير جدا إن خلاص أحمد حسام ميدو سيتولي مهمة تدريب الإسماعيلي، وأيمن الجمل مديرا للكرة، وعمر جمال مساعد مدرب، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى".

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أضاف شوبير:" لدي سؤال واحد فقط، أعرف أن ميدو مٌرتب جدا في شغله، لكن بسأله ميدو حسبتها كويس؟، “تاني” ميدو" حسبتها كويس؟، “تالت” ميدو حسبتها كويس، السؤال الثاني لإدارة الإسماعيلي نفسها همل عقدتم جلسة مع ميدو للاتفاق على كافة الأمور وطريقة العمل، لأنكم ليس لديكم عزيز، الإدارة تعاقدم مع جاريدو واحتفت به ثم أقالته من منصبه، وبالمناسبة جاريدو صرح بأنه سيلجأ للفيفا للحصول على كامل عقده، والإسماعيلي أصلا مش ناقص".

راجع حساباتك

تابع شوبير:" أتمنى أن أحمد حسام ميدو يراجع حساباته، مش إنه يرفض المهمة، لا يشوف محتاج صفقات إيه في يناير، ومين من الإدارة يشتغل معاه بشكل كويس، والمعسكرات والسيطرة على الفريق تبقى عاملة إزاي لكي ينجح، وأن بحب ميدو جدا على المستوى الشخص، وهو لديه أفكار رائعة في التدريب".

واصل:" ميدو يجب أن المتحدث باسم الفريق، وأن يتوقف رئيس النادي على الإدلاء بتصريحات، وعدم التدخل في أمور الفريق، وإلغاء فكرة إقالة أي مدرب حال خسارة مباراتين، غير كده هكون قلقان على تجربة ميدو مع الإسماعيلي.

 

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