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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كهربائي وشريكه سرقا مجوهرات من شقة في مدينة بدر

استغل كهربائي عمله داخل شقة بمدينة بدر وغافل صاحبها وسرق مجوهرات وسلمها لشريكه للتصرف فيها، الا ان رجال المباحث تمكنوا من تحديد المتهمين وضبطهما، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

كان قسم شرطة بدر قد تلقي بلاغاً من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر إكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل سكنه.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة “كهربائى” وجرى ضبطه .

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأنه أثناء عمله داخل الشقة محل البلاغ قام بالاستيلاء علي المجوهات، وأضاف أنه سلم المسروقات لعاطل "له معلومات جنائية" تم ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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