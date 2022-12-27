وكيل وزارة الشباب والرياضة تتابع سير العمل داخل ديوان عام المديرية.. شاهد

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الإدارات الداخلية داخل مبنى ديوان المديرية.

رافق الدكتورة منى عثمان خلال جولتها داخل الديوان الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، و محمد فاضل مدير إدارة الأمن، ودعاء رشاد بمكتب وكيل الوزارة.

وبدأت جولتها التفقدية داخل الشئون الإدارية واستمعت إلى شرح من عبد الحميد عثمان مدير إدارة الشئون الإدارية سير العمل داخل الإدارة والحضور والانصراف والأقسام المختلفة بالدور الأول.

وتابعت الدكتورة منى عثمان جولتها داخل الديوان الإدارات والأقسام بالدور الثاني والثالث والرابع .

وأبدت ملاحظات خلال جولتها التفقدية، بكل إدارة وذلك للوقوف على الايجابيات والسلبيات، ومن ثم العمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

تأتى هذه الجولة التفقدية فى إطار حرص وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة للعمل بالشباب والرياضة بالدقهلية، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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