السفيرة مشيرة خطاب: حقوق الإنسان منهج حياة ووسيلة عظيمة لحل المشكلات

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بجامعة عين شمس، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، فى إطار الموسم الثقافى للجامعة، وذلك بقاعة المحلاوى بكلية الطب، فى تمام العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستضافت الندوة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها في ندوة بعنوان "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس، إن المجلس كمؤسسة وطنية يسعى إلى نشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن حقوق الإنسان منهج حياة ووسيلة عظيمة لحل مشكلات استمرت لسنوات.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جامعة عين شمس صرح علمي عظيم، مشيرة إلى أن “أول الحقوق هو حق الكرامة، ونحن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتفق مع أصالتنا وتاريخنا وثقافتنا”.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية والتزام قانوني على الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام واجب لكل مصري ومصرية دون تمييز، ما يبرهن على الرغبة الصادقة في التغيير.

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن طلاب الجامعات هم أهم فئة في المجتمع.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة، والدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

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