إسكان الشيوخ تقف دقيقة حدادا على روح اللواء مصطفى كامل

بدأت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعها منذ قليل، برئاسة اللواء خالد سعيد، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المقدم من الحكومة، بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح الراحل اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد السابق.

وتقدمت اللجنة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة النائب الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

يشار الي أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نعى اللواء مصطفى كامل عضو المجلس الذى وافته المنية يوم الأحد الماضى.

وقال مجلس الشيوخ: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ الذى وافته المنية اليوم، وهو يؤدى مهام عمله البرلمانى، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، فهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تقلد العديد من المناصب منها: قائدا لقوات الصاعقة المصرية، مديرا للكلية الحربية، محافظا لبورسعيد، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا فى عمله يشهد له على ذلك الجميع".

وتابع: وإذ يتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.

