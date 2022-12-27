عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، وذلك بقاعة المحلاوى بكلية الطب.

ووقعت جامعة عين شمس  بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

أقيمت الندوة تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ننشر جدول امتحانات التخلفات بكلية الحقوق جامعة عين شمس


وتحدثت خلال الندوة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة ، و الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

IMG-20221227-WA0053
IMG-20221227-WA0053
IMG-20221227-WA0052
IMG-20221227-WA0052
IMG-20221227-WA0051
IMG-20221227-WA0051
IMG-20221227-WA0050
IMG-20221227-WA0050
IMG-20221227-WA0049
IMG-20221227-WA0049
IMG-20221227-WA0048
IMG-20221227-WA0048
IMG-20221227-WA0046
IMG-20221227-WA0046
IMG-20221227-WA0047
IMG-20221227-WA0047
IMG-20221227-WA0045
IMG-20221227-WA0045
جامعة عين شمس حقوق الإنسان دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان طارق رضوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

أحمد شوبير: كهربا يتلقى صدمة جديدة من فيفا.. شاهد

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

عارية مع 3 رجال.. يسر حضرت من العاصمة لممارسة الرزيلة بأسيوط|تفاصيل

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

ترشيحاتنا

100 مليون جنيه من الأوقاف لأعمال البر في رمضان

طمعا في أموال الصدقات.. السائق كلمة السر في مقتل سيدة الخير بالبحيرة

توقيع الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع

لماذا نهى النبي عن إشعال النار والأنوار والمدفأة ليلا؟ الأزهر يحذر

الأحد المقبل إجازة رسمية بالبورصة

مصرع 16 شخصا وإصابة 19 في حادث مروري مروع بالسودان.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عبير صبري وبشري.. أشرف زكي يفتتح دار مسنين للفنانين I بث مباشر

سوق المستعمل.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2016 في السوق السعودية

على وضعى.. أول تعليق من أحمد الفيشاوى بعد صورة مثيرة مع رانيا يوسف

أسعار الذهب السبب.. حكاية أول عريس في مصر يخطب فتاة بشبكة فضة| فيديو

فيديو

بحضور عبير صبري وبشري.. أشرف زكي يفتتح دار مسنين للفنانين I بث مباشر

القلب وما يريد.. نجوم تزوجوا من أصحاب ديانات أخرى| فيديو جراف

حقيقة إصدار عملة عليها صورة ميسي في الأرجنتين| فيديوجراف

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ