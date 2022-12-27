عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها

صدى البلد

منحت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها وتنتظر حاليا رد روسيا بهذا الشأن. 
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء عن مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور، قوله:" 
تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أصدرت إذنا بالموافقة على الأمر فورا . 
وأضاف:" لقد طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية ممكنة، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي"، مؤكدا أن سوريا قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية عبر أجوائها . 
وأكد المسؤول السوري أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

عارية مع 3 رجال.. يسر حضرت من العاصمة لممارسة الرزيلة بأسيوط|تفاصيل

ترشيحاتنا

بدأه قاسم سليماني.. إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني في الجولان

حصاد أكاديمية الأزهر في 2022..188 دورة تدريبية و237 حلقة نقاشية وتدريب 5414

عملية خطيرة.. زيلينسكي يتجاهل مطالب الاتحاد الأوروبي بقرار جديد

النشرة الدينية .. المفتي: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز بشرطين ..و100 مليون جنيه من الأوقاف لأعمال البر في رمضان

أول رد فعل من اتحاد الكرة على تجديد إيقاف كهربا

بعد توغل مسيرات بيونج يانج.. بيان صادم من رئيس كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدنى

بالزغاريد.. بشرى وعبير صبري تشاركان أشرف زكي افتتاح دار للمسنين لرعاية الفنانين

أشرف زكي يفتتح دار مسنين لكبار الفنانين I بث مباشر

سوق المستعمل.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2016 في السوق السعودية

فيديو

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

إخلاء سبيل العريس .. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب عروس المحلة وشقيقها

وزير التعليم يعلن 12 معلومة جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ