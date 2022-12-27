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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية لدى مصر: العلاقات بين البلدين أنجح مثال للتعاون المثمر

صدى البلد

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "جين ووك هونغ" إن العلاقات مع مصر تمر بأفضل مراحلها، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة وسول أنجح مثال للتعاون المثمر.
وأضاف "هونغ" - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن مصر دولة مذهلة ذات طبيعة خلابة، وتراث ثقافي رائع وشعب مضياف، الأمر الذي يجعلني أحب مصر كثيرًا وأشعر أنني أسعد سفير في العالم.
ونوه إلى أن كوريا ومصر في مرحلة أفضل تعاون حكومي على الإطلاق منذ إنشاء الشراكة التعاونية الشاملة في عام 2016 عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية.
وأشار إلى أن قادة البلدين على اتصال وثيق من خلال الزيارات والمكالمات الهاتفية لتعزيز التعاون والمنفعة للبلدين، منوها بأن الرئيس الكوري زار مصر في يناير مما زاد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما تحدث الرئيس المنتخب حديثا يون سوك يول، عبر الهاتف، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، كما شاركت بعثة حكومية رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي استضافته مصر بنجاح.
وتابع: "سعت كوريا ومصر هذا العام للحفاظ على علاقات تعاون وثيقة بمجموعة متنوعة من القطاعات مثل النقل والبنية التحتية والاقتصاد والثقافة، وعلى الرغم من أن كوريا ومصر بعيدتان، يمكنني القول إن قلوبنا تقترب هذا العام".

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