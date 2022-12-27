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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالتعاون بين مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني| 16 قافلة لـ "ستر وعافية" تنشر البهجة في قرى مصر.. توزيع مواد غذائية وملابس وبطاطين وخدمات طبية مجانية

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين - قوافل ستر وعافية
  • قرية أم دومة بسوهاج تستقبل قافلة( ستر وعافية 16) بالتعاون بين مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطنى
  • قوافل الخير بدأت بسوهاج وتختم نشاطها فى 2022 فى قراها 
  • خمسة عشر قافلة طافت المحافظات من الدلتا للصعيد بالمواد الغذائية والملابس والبطاطين
  • مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك التحالف الوطنى فى رسم البسمة على وجوه أهل القرى فى الصعيد
     

مع نهاية 2022 تختتم قوافل ستر وعافية نشاطها لهذا العام فى سوهاج مرة أخرى، حيث كانت بداية قوافل الخير -التى تطلقها مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى- فى قرية أولاد عليو بسوهاج.

وتستقبل غدا قرية أم دومة بمركز طما بنفس المحافظة،  قافلة ستر وعافية، وهى القافلة رقم 16 حيث سبق وطافت 15 قافلة محملة  بالمواد الغذائية  والملابس والأدوات المدرسية تصاحبها قافلة طبية ـ فى قرى  محافظات الصعيد والدلتا حيث انطلقت فى ربوع مصر حتى الآن خمسة عشر قافلة بدأت بمحافظة سوهاج، بقرية أولاد عليو بمركز البلينا، ثم كانت القافلة الثانية في قرية كفر شبين  القليوبية. 

ووصل قطار التحالف محطته الثالثة لأهالى قرية البليدة بمركز العياط بالجيزة، وكانت محطته الرابعة قرية برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وانطلقت قافلة ستر وعافية الخامسة لتصل قرية كفر حجازى  بمحافظة الغربية، والقافلة السادسة  لأهالى قرى غزالة و الحجايزة  بمحافظة الدقهلية، والقافلة السابعة وصلت إلى قرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية والثامنة استفاد منها أهالى قرية أوليلة بميت غمر  بمحافظة الدقهلية ايضا، والمحطة التاسعة لقوافل ستر وعافية كانت فى قرية الطويرات بمحافظة قنا، والعاشرة كانت فى نفس المحافظة لكن فى مركز دندرة، ووصلت القافلة الحادية عشرة الى قرية  الضبعية بالإسماعيلية  أما قافلة ستر وعافية ١٢ و ١٣ فكانت بقري سلوا والرغامة البلد بمركز كوم امبو بأسوان، ووصلت قافلة ستر وعافية ١٤و15 الى قرى الدير والنمسا بمركز اسنا بالأقصر. 

أما قافلة ستر وعافية 16 التى تصل صباح الأربعاء الى قرية أم دومة محملة بالمواد الغذائية والملابس والبطاطين والأدوية وتصاحبها قافلة طبية بها  11 تخصص من التخصصات المطلوبة عادة فى تلك القرى وهي (الباطنة والجلدية والرمد والنسا، بجانب الأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والقدم السكرى والأطفال) حيث يتم إجراء الكشف، وصرف الأدوية، والمتابعة وقياس النظارات وتجهيزها.وتقدم القوافل التوعية الصحية والانجابية والكشف المبكر عن الأورام لدى السيدات ،بخلاف تمويل المشروعات الصغيرة للشباب.

جدير بالذكر أن مؤسسة أبو العينين الخيرية التي انشئت من 40 عاما هى الكيان الذى لايقبل التبرعات وذاتى التمويل.

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