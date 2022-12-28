السجن 15 سنة.. محاكمة متهم بأحداث محمد محمود

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اعادة محاكمة المتهم أحمد علاء الدين عبد الرحمن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث محمد محمود".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحى أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان



كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وقال المستشار محمد سعيد، في نص الحكم: «القضية رقم 4235/2013، جنايات عابدين، حكمت المحكمة أولًا حضوريًا على المتهمة منيرة محمد عبدالرحمن بالحبس سنة مع الشغل، وغيابيًا وبإجماع الآراء على المتهمين فريد رأفت على محمود، ومرتضى محمد يوسف بالإعدام، وغيابيًا على المتهمين محمد حسين أحمد، وأحمد علاء الدين ناجي، وسحر محمد سعد، وأحمد إسماعيل عليوة، وعمرو علاء أحمد، وأحمد محمود خفاجي، وأحمد عزت الفولي، وأيمن فرج، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.