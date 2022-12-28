عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15 سنة.. محاكمة متهم بأحداث محمد محمود

صدى البلد

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اعادة محاكمة المتهم أحمد علاء الدين عبد الرحمن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث محمد محمود". 
 

بسبب المجلس الإنجيلي.. قرار قضائى لعدم اعتماد دستور الأسقفية

وفاة وليّ الأمر تستلزم نقل الطالب من المدرسة| تفاصيل ضوابط في وزارة التعليم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحى أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان
 

ضد مرتضى منصور.. قرار قضائى لتعويض ممدوح عباس بـ 2 مليون جنيه

مبدأ قضائي بأحقية العمدة في صرف رصيد إجازاته الاعتيادية

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وقال المستشار محمد سعيد، في نص الحكم: «القضية رقم 4235/2013، جنايات عابدين، حكمت المحكمة أولًا حضوريًا على المتهمة منيرة محمد عبدالرحمن بالحبس سنة مع الشغل، وغيابيًا وبإجماع الآراء على المتهمين فريد رأفت على محمود، ومرتضى محمد يوسف بالإعدام، وغيابيًا على المتهمين محمد حسين أحمد، وأحمد علاء الدين ناجي، وسحر محمد سعد، وأحمد إسماعيل عليوة، وعمرو علاء أحمد، وأحمد محمود خفاجي، وأحمد عزت الفولي، وأيمن فرج، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.

محكمة جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة العليا أمن الدولة العليا أحداث محمد محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

ضد مرتضى منصور.. قرار قضائى لتعويض ممدوح عباس بـ 2 مليون جنيه

مبدأ قضائي بأحقية العمدة في صرف رصيد إجازاته الاعتيادية

بسبب المجلس الإنجيلي.. قرار قضائى لعدم اعتماد دستور الأسقفية

وفاة وليّ الأمر تستلزم نقل الطالب من المدرسة| تفاصيل ضوابط في وزارة التعليم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

القضاء الإدارى: فرض 2000 ريال رسوم عمرة باطل

الإداري يحيل دعوى وقف قرار إلغاء "التعليم المفتوح" للمفوضين

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم بديل أكرم توفيق

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من احتمالية تصعيد أمني بسبب نتنياهو

بعد تولي ميدو.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ضم ثنائي الإسماعيلي لـ الزمالك

هل يجوز للمسلم شراء شجرة الكريسماس والاحتفال بها؟.. علي جمعة يجيب

السجن 15 سنة.. محاكمة متهم بأحداث محمد محمود

حفروا نفقًا بطول 10 أقدام.. لصوص يسرقون الذهب من أحد بنوك الهند|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ