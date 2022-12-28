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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد لقمة العيش.. محاكمة قاتلي "مينا" بالشرقية

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم محاكمة المتهمين بقتل الشاب مينا، وإلقاء جثمانه في مصرف مائي يتبع مركز ديرب نجم بالشرقية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تلقت إخطار من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد تلقي بلاغا من بالعثور على جثة شاب كافية أعلى مياه ترعة بدائرة المركز.

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وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الشاب المعثور على جثته يدعى، مينا أمير 19 سنة، طالب في كلية التجارة، ويعمل سائق توك توك.

وكشفت الحقيقات أن منفذي جريمة قتل مينا أمير استقلا معه دراجته النارية «توكتوك» بزعم أنهما يبحثان عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية قدم له أحدهما علبة عصير للشاب الذي كان يقود دراجته النارية، ويسير في الأماكن التي يوجهه إليها المتهمان، وعندما تناول العصير فقد الإدراك فأسرع المتهمان بحمل الشاب داخل دراجته النارية وظلا يسيران بها حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصا منه، وقاما بسرقة التوك توك ولإذا بالفرار.

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واعترف المتهمان بارتكاب جريمتين مماثلتين، وأنهما يستدرجان سائقي الدراجات النارية من أجل سرقتها، وشرح المتهمان تفاصيل قتل الطالب مينا أمير، وكيفية التخلص من جثمانه قبل سرقة دراجته النارية.

وأرشد المتهمان عن مكان الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وحُرر محضر بالواقعة.

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