26 طعنة.. المتهم بالتخلص من عمه أمام جنايات الزقازيق

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة شاب بتهمة قتل عمه بمدينة الزقازيق، بتسديد 26 طعنة له بأنحاء متفرقة بالجسد وإشعال النيران في جثته.

تعود تفاصيل القضية رقم 406 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022، عندما قررت النيابة بإحالة "أيمن.م.ف .أ.م" مقيم في مدينة الزقازيق إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل عمه المجني عليه "ربيـع. أ. م. أ"، عمدًا مع سبق الإصرار، وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "سكين - سنجة ميزان – قطعة رخامية - قداحة".



وتبين أن المتهم تحين الفرصة لتنفيذ مـا أنتوى القيام بـه، وحال توجه المجني عليـه إلى مسكنه وبمجرد دلوف الأول لمسكن المتهم، إذ أنه دائم التردد عليه لإعطائه مبلغ إيجار انهال عليه طعنا باستخدام ذلك السكين، وضربا باستخدام تلك الأدوات، حتى سقط أرضًا وانتقل إلى رحمة الله، حسب قرار الإحالة.

ووفقا لقرار الإحالة، لم يكتف بهذا القدر من الجريمة بل أضرم النيران بجثمانه فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته؛ قاصدا من ذلك إزهـاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، وجرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.