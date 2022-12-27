عقب خطاب الفيفا بشأن كهربا.. اجتماع طارئ بين الخطيب وكولر في الاهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماع حاليا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لحسم ملف الصفقات خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

واكد مصدر في الأهلي أن اجتماع بين كولر والخطيب في الوقت الجاري داخل الجزيرة لمناقشة ملف الصفقات وأسباب تراجع نتائج الفريق.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صدمة جديدة لكهربا من فيفا".

وكان الفيفا قد قرر ايقاف كهربا لمدة ٦ اشهر جديدة وضرورة سداد الغرامة المقدرة ب ٢ونصف مليون دولار للزمالك.

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

كان خبير لوائح رفض ذكر اسمه، أكد لموقع صدى البلد، أن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين.