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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخر موعد لإضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف طريقة التسجيل

بطاقات التموين
بطاقات التموين

يسعي المواطنون إلى معرفة  طريقة إضافة المواليد علي بطاقات التموين خاصة بعد السماح إعلان وزارة التموين بالسماح بالإضافة منذ 8 ديسمبر وحتى آخر الشهر بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

كيفية تسجيل المواليد على بطاقات التموين

يحق لبعض الفئات إضافة المواليد على بطاقات التموين بشرط أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد على بطاقة التموين، ويكون بينهم الزوج والزوجة.

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خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.. تفاصيل

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إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط وإزاي تسجل وتستفيد من القرار

فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين فئات معينة يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن مايلي :-

- يدخل مستحقو معاش تكافل و كرامة من بين الفئات المسموح له بإضافة المواليد على بطاقات التموين

- يمكن إضافة المواليد على بطاقات التموين لحاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- ويحق لمستحقو معاش التضامن الاجتماعي إضافة المواليد الجدد

- يدخل فى الفئات المسموحة لها بإضافة المواليد الجدد أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- لا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 سنوات.

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد إتباعها من بينها إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر حيث يستلزم ذلك مجموعة من الخطوات

- تبدأ أولى خطوات إضافة المواليد الجدد بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر

- يقوم المواطن بفتح حساب جديد.

- وبعدها يقوم بتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين وكتابة الاسم الأول للأم «الوالدة».

- وبعدها يختار المواطن خدمات التموين.

- يتم بعدها الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين.

- يطلب منك كتابة اسم الابن أو الابنة لاضافته، ويكون الاسم رباعيا.

- ثم يتم ادخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، وكتابة صلة القرابة «ابن» أو «ابنة»، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- وفى الخطوة الأخيرة يتم اختيار أيقونة «إضافة».


إضافة المواليد على بطاقات التموين 

أما الوسيلة الثانية التي مكن من خلالها  إضافة المواليد على بطاقات التموين هي تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية

- حيث يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية

- ثم يطلب منك  تسجيل رقم الهاتف ضمن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

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إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط وإزاي تسجل وتستفيد من القرار

- ثم يتم تسجيل الرقم القومي

- وبعدها يتم الحصول على بيانات الرقم السري

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا كآخر خطوة لاضافه المواليد على بطاقات التموين.

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