إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط وإزاي تسجل وتستفيد من القرار

ترغب الأسر في تسجيل الأبناء على بطاقة التموين للاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لملايين الأسر، ويأتي ذلك في ضوء قرارات وزارة التموين التي أعلنت عنها، حيث أقرت السماح بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتتم تلك الخطوة من خلال الدخول على موقع دعم مصر التمويني.

شروط إضافة المواليد على التموين

حدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الشروط التى تسمح للفرد بإضافة المواليد على بطاقة التموين، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية الشروط هي:

أن ينخفض معاش الفرد عن 2500 جنيه.

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: الزوج والزوجة واثنين من الأبناء

هناك حالة يسمح خلالها أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أن إضافة المواليد تكون للفئات الأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان، مشيرة إلى أن ذلك يتم في اطار شروط معينة، منها أن يكون الدخل الشهري للفرد أقل من 3 آلاف جنيه، لافتة إلى أن انخفاض المعاش عن 2500 جنيه يعد من ضمن الشروط، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة مواليد أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة العمالة غير المنتظمة والأرملة قريبَا.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر، مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل على هذا الرابط:

https://di.gov.eg/signin?client_id=jf0Drea5ALML6OQtxLmiBW89DRUa&commonAuthCallerPath=%2Foauth2%2Fauthorize&forceAuth=false&passiveAuth=false&redirect_uri=https%3A%2F%2Fdigital.gov.eg%2Foauth%2Fredirect&response_type=code&scope=openid&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=a18e9686-a57a-4dcc-8c20-6ac68ec4c83d&relyingParty=jf0Drea5ALML6OQtxLmiBW89DRUa&type=oidc&sp=beta_esportal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

ادخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم مصر التمويني من هذا الرابط هنا. اضغط على أيقونة فتح حساب جديد. اختر خدمات التموين. قم بتسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة». يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين. قم بكتابة اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا. سجل الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، لامكانية إضافة مواليد لـ بطاقة التموين. كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء». اضغط على أيقونة «إضافة»، أو تسجيل.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

حذف الأسر من بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية عن حذف 153062 بطاقة تموين من الدعم المستحق من السلع خلال عام 2022، نتيجة لبعض الحالات التي يتم فيها استبعاد بطاقات التموين وهي: