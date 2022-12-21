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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط وإزاي تسجل وتستفيد من القرار

إضافة المواليد على
إضافة المواليد على بطاقة التموين

ترغب الأسر في تسجيل الأبناء على بطاقة التموين للاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لملايين الأسر، ويأتي ذلك في ضوء قرارات وزارة التموين التي أعلنت عنها، حيث أقرت السماح بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتتم تلك الخطوة من خلال الدخول على موقع دعم مصر التمويني.

شروط إضافة المواليد على التموين

حدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الشروط التى تسمح للفرد بإضافة المواليد على بطاقة التموين، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية الشروط هي:

  •  أن ينخفض معاش الفرد عن 2500 جنيه.
  • أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: الزوج والزوجة واثنين من الأبناء
  •  هناك حالة يسمح خلالها أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
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مواطن يشكو حذف أفراد أسرته من بطاقة التموين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أن إضافة المواليد تكون للفئات الأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان، مشيرة إلى أن ذلك يتم في اطار شروط معينة، منها أن يكون الدخل الشهري للفرد أقل من 3 آلاف جنيه، لافتة إلى أن انخفاض المعاش عن 2500 جنيه يعد من ضمن الشروط، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة مواليد أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة العمالة غير المنتظمة والأرملة قريبَا.

التموين» تمد فترة تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف على موقع دعم مصر 2022 حتى 21 يوليو - جريدة المال
إضافة المواليد على بطاقة التموين

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر، مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل على هذا الرابط:

https://di.gov.eg/signin?client_id=jf0Drea5ALML6OQtxLmiBW89DRUa&commonAuthCallerPath=%2Foauth2%2Fauthorize&forceAuth=false&passiveAuth=false&redirect_uri=https%3A%2F%2Fdigital.gov.eg%2Foauth%2Fredirect&response_type=code&scope=openid&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=a18e9686-a57a-4dcc-8c20-6ac68ec4c83d&relyingParty=jf0Drea5ALML6OQtxLmiBW89DRUa&type=oidc&sp=beta_esportal&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

  1. ادخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم مصر التمويني من هذا الرابط هنا.
  2.  اضغط على أيقونة فتح حساب جديد.
  3.  اختر خدمات التموين.
  4.  قم بتسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».
  5.  يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
  6.  قم بكتابة اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.
  7.  سجل الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، لامكانية إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.
  8.  كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».
  9.  اضغط على أيقونة «إضافة»، أو تسجيل.
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إضافة المواليد على بطاقة التموين

حذف الأسر من بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية عن حذف 153062 بطاقة تموين من الدعم المستحق من السلع خلال عام 2022، نتيجة لبعض الحالات التي يتم فيها استبعاد بطاقات التموين وهي:

  1.  في حال توقف الأسرة عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة طويلة تصل لـ 6 اشهر، في هذه الحالة تعتبرها الوزارة من الأسر غير المستحقة، ويتم حذف بطاقة التموين نهائيًا.
  2. قال وزير التموين، الدكتور على المصيلحي إن من يُثبت ضده أنه تعدى على الأراضي الزراعية أو البناء على الأرض الزراعية سيتم حذفه بشكل فوري من بطاقة التموين نهائيًا.
  3. في حال ضبط بطاقة التموين لدى أحد المخابز البلدية لصرف الخبز لمرتين يتم إلغاء بطاقة التموين.
  4. عند ضبط بطاقة التموين لدى منافذ صرف السلع التموينية لمرتين.
  5. يتم حذف بطاقة التموين غير الملتزمة بتعليمات تحديث البيانات التي يتم إرسالها من خلال بونات صرف الخبز.
التموين بطاقة التموين موقع دعم مصر التجارة الداخلية وزارة التموين موقع دعم مصر التمويني

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