عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

تموين
تموين

يستطيع المواطنيين اضافه وتعديل المواليد، للاستفاده من الدعم المقدم من وزارة التموين، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق، وذلك وفقا لشروط منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للدخل حاليا.

كيفيه اضافه وتعديل المواليد علي بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

المرأه المعيلة 

الأرملة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الإضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 

من خلال اتباع الطرق التالية:-

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

 سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

 بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

 كتابة صلة القرابة ابن أوابنة

 اختيار الصفة ضم أبناء

 اختر كلمة إضافة

كيفيه اضافه وتعديل المواليد علي بطاقة التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية و الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

من خلال موقع دعم مصر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع دعم مصر

إدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم

تظهر بعد ذلك بيانات البطاقة الشخصيه

وبعدها يتم إدخال الرقم القومي

يتم إرسال رسالة لصاحب بطاقة التموين علي رقم الهاتف 

ويتم قبول الرقم إذا كان مسجل باسم رب الاسرة صاحب البطاقة

 ويتم رفضه في حالة كان غير مسجلا باسمه

لو لسه متجوزين.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين| اعرف الفئات المستهدفة

كيفيه اضافه وتعديل المواليد علي بطاقة التموين

كيفية تقديم التظلمات لوزارة التموين

يتم تقديم الاوراق التالية:-

الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني أو أحد مراكز الخدمة المطورة

بطاقة الرقم القومي

بطاقة التموين

 يتسلم مكتب التموين المستندات من المتقدم بالتظلم ويتم إرسالها للمديرية ثم ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها وإقرارها للمستحقين

الفئات المستثناه من تحديث بطاقة التموين 2022 

الفئات المستثناه هم:

 اسر السجناء 

كبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول

وزارة التموين موقع دعم مصر الأسر الأكثر احتياجا بطاقات التموين مصر الرقمية إضافة المواليد على بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شروط وخطوات إضافة المواليد وأفراد أسرتك إلى بطاقة التموين

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

ترشيحاتنا

أول عملية زراعة رئة في مصر.. استغرقت 15 ساعة| تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20 ديسمبر.. 5 أبراج تودع العزوبية في نهاية 2022

مدة الحصول على الموافقة الأمنية في قانون المحال العامة الجديد.. فيديو

دكتور علاج أورام بالإشعاع يكشف أكثر أنواع السرطان لدى الأطفال

سوريا.. عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة تثير الجدل بأنوثتها

فؤائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط ؟

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ