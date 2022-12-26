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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.. تفاصيل

التموين تحدد شروط
التموين تحدد شروط إضافة المواليد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا خلال  الفترة المقبلة ، إذ تستطيع الأسرة المكون من أب وأم إضافة الأطفال بحد أقصى فردين.

من هى الأسر الأكثر احتياجا 
 

وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ، أن الوزارة لم تقم بإضافة المواليد منذ 2005 .

وحددت التموين الفئات الأولى بالرعاية والتى تتضمن:

الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه
الأسرة التى لايزيد معاشها عن 2500 جنيه
الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة
القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت
أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"
 

وشدد الوزير على ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة.

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وتتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقات التموين، عبر تقديم تظلماتهم لمديريات التموين أو موقع دعم مصر أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين
 

وكانت الحكومة  شرطان لتسجيل المواليد على بطاقة التموين وفقا لما أعلنته وزارة التموين و التجارة الداخلية ، والتي جاءت كالآتي:

1- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد هما زوج وزوجة و2 من الأبناء.


2- يمكن إضافة شخص رابع في حالة البطاقة المكونة من 3 أفراد شرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولي بالرعاية.

 

 23 مليون بطاقة تموينية
 

ويوجد في مصر حاليًا 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من السلع التى تطرحها الحكومة، فيما يوجد نحو 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز في مصر وفقا لبيانات الحكومة.

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