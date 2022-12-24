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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا زيادة.. "التموين" تكشف حقيقة منشور ارتفاع أسعار السلع خلال يناير

وزير التموين
وزير التموين

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لم يصدر أي تعليمات أو توجيهات بشأن أسعار صرف السلع التموينية في يناير المقبل.

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وقال عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا صحة لوجود زيادة في أسعار السكر والزيت والأرز خلال يناير المقبل".

وأضاف عبد المنعم خليل: "المنشور المتداول حول أسعار السلع التموينية من شهر يناير، كاذب ولم يصدر من وزارة التموين مطلقا".

وتابع عبد المنعم خليل: "أسعار السلع التموينية مستمرة كما هي ولا تغيير في الأسعار والدولة حريصة على رفع الأعباء عن المواطن المصري".

وأكمل: "هناك شائعات كثيرة منتشرة على السوشيال ميديا عن أسعار السلع التموينية وهذا الشائعات ليست حقيقية"، مضيفا: "كيف يتم رفع الأسعار وهناك دعم من الدولة للمواطن".
 

التموين اسعار السلع الأأسعار اخبار التوك شو مصر

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