“الغرفة التجارية” تزف بشرى سارة: تسعير عادل للأرز والسكر والدقيق خلال 4 أيام

أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه هناك توافر للسلع في الأسواق وذلك بفضل مجهودات وزارة التموين.



وقال عماد قناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تنسيق للوصول إلى سعر عادل للمنتج والتاجر والمستهلك".

وأضاف: "خلال 4 أيام سيتم الإعلان عن أسعار السلع العادلة وسيتم التنسيق لاختيار شوارد في القاهرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة".

وتابع عماد قناوي: "سيتم الإعلان عن الأسعار العادلة للسلع الاستراتيجية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي مثل السكر والأرز والدقيق والزيت".

وأكمل: "الأسعار التي سيتم الإعلان عنها ستكون متواجدة في كافة أنحاء الجمهورية، وهذه الأسعار تعتبر عادلة وتحقق هامش ربح للمنتج والتاجر".