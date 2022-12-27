لحظة انفعال كاظم الساهر على المسرح بسبب معجبة

أبدى كاظم الساهر المطرب العراقي، غضبه الشديد فى حفلته الأخيرة بدار أوبرا دبي، بعد اقتحام إحدى معجباته لالتقاط صورة تذكارية معه.

وظهر كاظم الساهر فى الفيديو المتداول له على صفحات السوشيال ميديا وهو فى لحظة غضب شديدة، فور صعود هذه المعجبة لكونها اقتحمت المسرح أثناء غنائه، وهو الأمر الذي يرفضه تماما فى جميع حفلاته للتركيز فيما يقدمه على المسرح.

انفعال كاظم الساهر



وظهر كاظم الساهر فى المقطع وهو يبتعد عن المعجبة بعد محاولتها التقاط الصورة التذكارية معه وينظر لفرقته الموسيقية وهو غاضب.

لحظة غضب كاظم الساهر

تفاصيل حفل كاظم الساهر فى دبي

وكان المطرب كاظم الساهر، قد أحيا مساء الجمعة الماضية، حفلا غنائيا داخل دار أوبرا دبي، بحضور عدد كبير من جمهوره الذى تفاعل مع معظم أغانيه. وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومنها “أكرهها، وحبيبتي والمطر، وقولي أحبك، وسلمتك بيد الله، وها حبيبي، وبعد الحب، وحافية القدمين، وأنا وليلى، وموال سلامتك من الآه، والمستبدة، والحب المستحيل”.



كاظم الساهر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

وكان الفنان كاظم الساهر قد أكد خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، إنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم.

كاظم الساهر ينفى مشاركته فى فيلم جلجامش

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم جلجامش بدور تمثيلي ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: أنا أمثل جلجامش صعبة بصراحة. وعن تحضيراته لـ إحياء الحفلات، قال كاظم الساهر إنه يستعد لأي حفلة له كأنها الحفلة الأول التي يُحييها في حياته، حيث قال: أس حفلة بتعملي قلق كأنها أول حفلة في حياتي والجمهور يستاهل إني أسعده.