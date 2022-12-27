ملحمة.. إيلون ماسك يرد على توقعات روسيا "الجامحة" لعام 2023

رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على توقعات الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، لعام 2023، حيث قال إنه من الممكن أن تنفصل أمريكا بعد حرب أهلية ويمكن أن يصبح الرئيس التنفيذي لموقع تويتر رئيسًا لإحدى الولايات المتبقية.

ووصف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، توقعات ميدفيديف، بـ “الملحمية”، موضحا لاحقًا أنه وجد التوقعات “سخيفة”.

ويشغل ميدفيديف الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وتم منحه منصبًا رفيعًا جديدًا في المشتريات العسكرية هذا الأسبوع.

ونشر ميدفيديف عشرة تطورات محتملة لعام 2023، مع إخلاء المسئولية بأنها كانت من المفترض أن تكون “جامحة”.

وقال ميدفيديف من ضمن التوقعات، إن “إيلون ماسك سيفوز في الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، والتي، بعد نهاية الحرب الأهلية الجديدة، ستمنح أصواتها للحزب الجمهوري”.