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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سباق مع الزمن لترميم كوبري مدينة نصر المحترق.. فيديو وصور

صدى البلد

دخلت الجهات المعنية في سباق مع الزمن لسرعة إنهاء أعمال ترميم جزء من الكوبري المحترق في مدينة نصر، بعد الحريق الناتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبري د. الجنزورى بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر والذى أسفر عن 3 وفيات.  


التحويلات المرورية

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح كوبرى كمال الجنزورى أعلى محور النصر بمناطق مدينة نصر .

وسيتم إجراء غلق وتحويلات مرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً : مناطق الغلق :-

مطلع كوبرى كمال الجنزورى الاتجاه القادم من كوبرى المشـير أبو غزالة .

مطلع كوبرى كمال الجنزوري القادم من محور حسن المأمون وشارع الشهيد إبراهيم الشيخ .

مسطح كوبرى كمال الجنزورى القادم من شارع إبراهيم الشيخ اتجاه شارع عمر بن الخطاب .

مسطح كوبرى كمال الجنزورى الاتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب إتجاه محور النصر .

مطلع ومسطح كوبرى كمال الجنزورى الاتجاه القادم من كوبرى ممدوح مرعى (عباس العقاد) .

غلق شارع عمر بن الخطاب اتجاه شارع أحمد فخرى .

غلق شارع أحمد فخرى اتجاه شارع عمر بن الخطاب .

▪ ثانياً : التحويلات المرورية :-

الاتجاه القادم من كوبرى المشـير أبو غزالة يسلك مسطح كوبرى كمال الجنزورى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى الأول أسفل الكوبرى إتجاه محور الثورة مرة أخرى .

الاتجاه القادم من كوبرى المشير أبو غزالة يسلك مسطح كوبرى كمال الجنزورى فيميناً شارع إبراهيم الشيخ إتجاه مناطق عمر بن الخطاب .

الاتجاه القادم من شارع إبراهيم الشيخ يسلك يميناً خلف عمارات رامو إتجاه شارع عمر بن الخطاب .

الاتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب يسلك يميناً شارع الفرسان إتجاه إمتداد شارع مكرم عبيد .

الاتجاه القادم  من القادم من كوبرى ممدوح مرعى (عباس العقاد) يسلك يميناً شارع مكرم عبيد .

الاتجاه القادم من شارع مكرم عبيد يسلك يميناً شارع حافظ رمضان إتجاه شارع أحمد فخرى .

الاتجاه القادم من شارع أحمد فخرى يسلك يميناً شارع حافظ رمضان إتجاه شارع حسن المأمون .

الاتجاه القادم من شارع حسن المأمون يسلك يساراً من أسفل كوبرى كمال الجنزورى فيميناً شارع إبراهيم الشيخ .

يُشار إلى استمرار إجراء أعمال التحويلات المرورية المشار إليها لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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