تنس طاولة الأهلي يفوز على نادي الأعمال الحرة في البطولة العربية

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي الأهلي سيدات على نظيره نادي الأعمال الحرة، في منافسات البطولة العربية المقامة داخل استاد القاهرة.

وقدمت لاعبات الفريق عرضًا جيدًا خلال المواجهات، ليحسمن اللقاء لصالح الأهلي بنتيجة 3-صفر، بمشاركة كل من: دينا مشرف، وسارة ياسر، ورؤى الناغي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق النادي الرياضي الهاوي، غدًا

الأربعاء.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: أهلي صيدا، ونادي الأعمال الحرة، ونادي الرياضي الهاوي.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏