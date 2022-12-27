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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يحتفل بالفوز على أستون فيلا .. شاهد

صدى البلد

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول ، صور له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر صلاح في الصور وهو يحتفل بإحرازه أهداف في مباراة أمس أمام نادي أستون فيلا .

انتهت أحداث مباراة ليفربول واستون فيلا بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقف لاعبو فريقي ليفربول واستون فيلا دقيقة حداد على روح أحد لاعبي منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966.

سجل محمد صلاح الهدف في الدقيقة ٥ من عمر المباراة في هجمة سريعة من الجبهة اليمنى  تسلمها  الفرعون داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك٫
استقبلت شباك أستون فيلا هدف عن طريق ماتيب مدافع ليفربول في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة من خلال تمريرة مميزة من ركلة ثابتة ولكن وقع اللاعب ماتيب في مصيدة التسلل وتم إلغاء الهدف٫

انفرد نونيز بحارس مرمى أستون فيلا في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة وسدد الكرة في يد الحارس بطريقة عشوائية وحرم فريقه من فرصة تسجيل هدف ثاني٫

مرر محمد صلاح كرة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء لتصل لفيريجل فان دايك الذي يسددها داخل شباك أستون فيلا ويعلن عن الهدف الثاني لصالح ليفربول٫

وفي شوط المباراة الثاني وتحديداً في الدقيقة ٥١ من عمر المباراة بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى والوصول لمنطقة الجزاء وتسديد الكرة ضعيفة نحو الحارس الذي تمكن من ابعادها علن المرمى٫

سدد واتكينز رأسية قوية على يسار حارس مرمى ليفربول في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة لتسكن الشباك ويقلص الفارق أمام الريدز وتصبح النتيجة ٢-١٫

انطلق نونيز لاعب ليفربول نحو مرمى أستون فيلا بعد خطأ من مدافع الفريق، وسدد كرة قوية تصدى لها الارس وارتدت تسلمها بايتيتش الذي راوغ وسدد كرة سكنت الشباك لتصبح النتيجة 3-1 للريدز٫

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة ٢٥ ويحتل المرز السادس، بينما يتجمد رصيد استون فيلا عند النقطة ١٨ محتلاً المركز ال١٢٫

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محمد صلاح منتخب مصر أستون فيلا الدوري الإنجليزي فان دايك الريدز ليفربول

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