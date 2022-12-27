ننشر أسماء شهداء لقمة العيش فى حادث إنهيار بيارة صرف صحى بالبحيرة

حصل موقع "صدي البلد " على أسماء ضحايا شهداء لقمة العيش فى حادث انهيار بيارة صرف الصحي بمحطة صرف زلط كفر الدوار بالبحيرة حيث أسفر الحادث عن مصرع كلاً من " أحمد ع، 28سنة، " ح. ع. ر"، 25 سنة، ح. م .ع"، 22 سنة ، و إصابة " أ. .س. م"، 20 سنه كفر الدوار ، "ع. ج. ا"، 28 سنة، " أح.ف .م"، 26 سنة ، "ا. ص"، 20 سنة، " أ. ع .ع" ، 22سنة، و جميعهم مقيمى مركز كفر الدوار .





حيث ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 3 جثث و5 مصابين جراء انزلاقهم داخل بيارةصرف صحي بمحطة زلط بدائرة مركز كفر الدوار، وجري نقلهم جميعا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.





وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة وجري نقلهم جميعا إلى مستشفى كفر الدوار العام و عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابينوحرر محضر بالواقعة.