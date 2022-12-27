الرئيس التونسي يؤكد ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في صنع القرار

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي، والكاتب العام للمنظمة يوراوية العقربي.

وأشار الرئيس التونسي إلى الملتقيات التي تم تنظيمها وشارك فيها لإدراج حقوق ذوي الاعاقة في نصّ الدستور، مؤكدا أن النصوص لا تكفي وحدها بل لا طائل من ورائها إن لم تجد طريقها إلى التطبيق، وأن المؤسسات حين تنشأ يجب أن تحقق أهدافها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تم خلال اللقاء أيضا إثارة قضايا تعليم ذوي الإعاقة إلى جانب تعيينهم في وظائف تؤخذ فيها بالاعتبار أوضاعهم الخاصة.