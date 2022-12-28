لو بتستخدم موبايل سامسونج.. واتساب سيتوقف على هذه الهواتف

يعتزم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إيقاف الدعم بشكل نهائي عن عدد كبير من هواتف أندرويد القديمة، ومن بينها عدد من هواتف شركة سامسونج، والتي تم إصدار معظمها منذ حوالي 8 سنوات، لكونها لا تتناسب مع الميزات الجديدة التي يطلقها التطبيق.

وبحسب موقع SamMobile فإن واتساب سينهي الدعم لهواتف سامسونج القديمة والتي تعمل بأنظمة التشغيل القديمة، أقل من نظام Android 5.0، حيث تشمل هذه الهواتف 7 هواتف ذكية من سامسونج تم إصدارها في أعوام 2011 و 2012 و 2013.

وسيتوقف تطبيق واتساب WhatsApp على هواتف سامسونج الآتية :

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

وكان قد تم تحديث جميع هذه الأجهزة إلى Android 4.x ، والذي كان آخر تحديث رئيسي لها من نظام التشغيل أندرويد، حيث سيتوقف واتساب عن العمل على هذه الهواتف بعد 31 ديسمبر 2022.

وبداية من يوم 1 يناير العام المقبل 2023 ، لن يعمل واتساب مرة أخرى على هذه الهواتف لذلك إذا كنت تستخدم أيًا من هذه الهواتف ، فستكون بحاجة إلى الحصول على هاتف أحدث يعمل بنظام Android 5.0 على الأقل ، ولكن على المدى الطويل ، ستضطر لشراء الهاتف الذي يعمل بنظام Android 12 أو Android 13 .



