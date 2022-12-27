عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرتفع السيبيري.. بشرى من الأرصاد عن حالة الطقس لنهاية الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

txt

نشرة التوك شو.. الأرصاد الجوية تحذر من المرتفع السيبيري.. شيرين تتصدر التريند من جديد.. ومصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح

txt

الأرصاد تكشف مفاجآت غير متوقعة حول شتاء 2023.. وآخر مستجدات أسعار الدولار مقابل الجنيه|أخبار تهمك

وقال محمود شاهين  في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  المنخفض الجوي القطبي تسبب في سقوط أمطار غزيرة على  السواحل الشمالية  الأيام الماضية  واتجه الآن إلى شرق البحر  المتوسط تجاه الأردن".

 

 وأضاف محمود شاهين: "الشتاء بدأ بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة في فترات الليل والصباح الباكر".

 

 وتابع محمود شاهين: "مناطق  شمال الصعيد ووسط سيناء تصل درجة الحرارة الصغرى بها على 9 درجات".

 

 وأكمل محمود شاهين: "سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى نهاية الأسبوع بما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق".

 

 ولفت محمود شاهين: "فرص الأمطار خفيفة حتى نهاية الأسبوع وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

 

 وتابع محمود شاهين: "حتى الآن لم ينشط المرتفع السيبيري الذي يؤدي على انخفاض  درجات الحرارة بشكل كبير ".

الأرصاد الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

ترشيحاتنا

سيد الخواتم.. هدايا بوتين لزعماء كومنولث الدول المستقلة تثير سخرية واسعة|شاهد

نفعلها يوميا| احترس.. 9 عادات تدمر المناعة

وزيرة الهجرة: تطبيق إلكتروني لتقديم كل الخدمات للمصريين بالخارج

تحذير شديد اللهجة من الداخلية.. تطبيق منظومة مرور جديدة في بداية 2023

4 خسائر وتعادل.. ماذا يفعل ميدو عندما يواجه الزمالك كمدير فني؟

أنا مش شحات.. طرد كفيف من كلية الهندسة رغم ابتكاره معجزة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات جراحية..طرق طبيعية لتنشيط المبايض لدى النساء

بعد واقعة معلم الفيوم.. أسوأ أعراض "حبوب الغلة" ومطالبات بتشديد الرقابة عليها

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

فيديو

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

امرأة و3 رجال.. زوجان يستأجران شقة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.. شاهد

هل دخلت مصر الحزام .. توابع زلزال الطور وإرشادات التعامل معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ