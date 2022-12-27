المرتفع السيبيري.. بشرى من الأرصاد عن حالة الطقس لنهاية الأسبوع

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المنخفض الجوي القطبي تسبب في سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الأيام الماضية واتجه الآن إلى شرق البحر المتوسط تجاه الأردن".

وأضاف محمود شاهين: "الشتاء بدأ بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة في فترات الليل والصباح الباكر".

وتابع محمود شاهين: "مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء تصل درجة الحرارة الصغرى بها على 9 درجات".

وأكمل محمود شاهين: "سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى نهاية الأسبوع بما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق".

ولفت محمود شاهين: "فرص الأمطار خفيفة حتى نهاية الأسبوع وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وتابع محمود شاهين: "حتى الآن لم ينشط المرتفع السيبيري الذي يؤدي على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ".