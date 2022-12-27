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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث اقتصادي: قرارات البنك المركزي الأخيرة تصدت لاستغلال البعض وجود سعرين للصرف

البنك المركزي
البنك المركزي

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن قرارات البنك المركزي لضبط سوق الصرف من خلال وضع حدود على سحب الدولار من خلال البطاقات الائتمانية بالخارج؛ ساهمت بصورة كبيرة في التصدي لاستغلال البعض وجود سعرين للصرف.

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وأضاف شادي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الأيام المقبلة قد تشهد عمليات ملاحقة من البنك المركزي لمن يقوم بممارسات غير شرعية لسحب للدولار ومحاولة تحقيق أرباح سريعة من خلال بيعه بالسوق السوداء.

 

وتابع، أن إعلان البنك المركزي عن الإفراج بشكل متوالي عن البضائع المتراكمة بالموانيء من شأنه توفير الإتاحة من السلع بالأسواق وبالتالي توازن وضبط أسعار تلك السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من شائعات حول قيام البنك المركزي بالكشف عن أرصدة وبيانات العملاء بالبنوك أمر عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن سرية بيانات العملاء بالبنوك مكفولة وفقًا للقانون.

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