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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم انطلاق مؤتمر "اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية" بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  ، يعقد المركز مؤتمر "اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية" (خمسون عامًا من الشراكات الاستراتيجية)  بقاعة المؤتمرات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات في تمام العاشرة صباحا .


وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز،  الدكتور حاتم العبد مدير المركز

 

وكان قد وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون اتفق فيه الطرفان على العمل المشترك في تحقيق المحاور الآتية: التعاون المشترك في الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق ، وأهمها التوعية لدى الشباب الجامعي بحقوق الإنسان ، إعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها، إعداد متخصصين في مجال حقوق الإنسان ، تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة عين شمس في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدي الطرفين كذلك  تبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين .

جاء توقيع البروتوكول بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وشارك في إعداد البروتوكول الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي رئيس اللجنة من جامعة عين شمس .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس مركز بحوث الشرق الاوسط تكنولوجيا المعلومات Jobs Education

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