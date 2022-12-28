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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تكشف رابط التواصل مع كلية الهندسة للطلاب

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الاهلية رابط مخصص لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ويمكن لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-ED/login.asp

وتقوم وحدة الدعم http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-ED/login.aspالإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية بإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.

وقد خصّصت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية رابطًا مخصصًا للتواصل بكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور وراغبي الالتحاق بها وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم ومعرفة كل ما يخص الجامعة والطلاب .

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس خدمات طلاب Jobs Education

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