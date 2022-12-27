عاجل
أخبار التعليم.. التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 35 عالميا في الإنفاق على البحث والتطوير.. تحرك عاجل من التعليم بشأن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل بالقانون.. كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة فتاوى تشغل الأذهان.. حكم إرضاع الطفل من المرأة الحامل.. والتفات الأم لصغيرها في الصلاة خوفا عليه.. وحكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ دار الإفتاء تجيب أخبار الفن.. لحظة انفعال كاظم الساهر على المسرح بسبب معجبة.. تفاصيل حفل المطرب النقاش ليلة رأس السنة حمار ضال يعقر طفلا ويصيبه بالخارجة في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا كرزون تخطف الأنظار بالريش الناعم والمكياج الصاخب

ديانا كرزون
ديانا كرزون

خضعت النجمة ديانا كرزون لجلسة تصوير، ونشرت بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وبدت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة موحدة اللون، إذ ارتدت فستانًا بأكمام طويلة، صمم من قماش التل الناعم وزين الفستان بالريش عكس قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة مميزة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية.

 


تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.


وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.


وشاركت أيضا بأغنية "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٦_١٨٢٦٤٤
IMG_٢٠٢٢١٢٢٦_١٨٢٦٤٤
إطلالة ساحرة ديانا كرزون تفاحة تخطف الأنظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

ترشيحاتنا

الجمارك تزف أخبارًا سارة للمقيمين بالخارج: تمت الاستجابة لطلباتكم |فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 ديسمبر .. سداد الديون ومولود جديد ومصادر دخل لهؤلاء في نهاية 2022

مفاجأة من 3 إيميلات.. كهربا يعود للعب مع الأهلي 12 يناير وضربة جديدة للزمالك

مانشستر يونايتد يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي

سرقة .. بيان مهم من بنك روسيا بشأن الأصول المجمدة

الاعتزال| ضربة موجعة جديدة لـ كهربا.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

نفعلها يوميا| احترس.. 9 عادات تدمر المناعة

أنا مش شحات.. طرد كفيف من كلية الهندسة رغم ابتكاره معجزة.. شاهد

بدون عمليات جراحية..طرق طبيعية لتنشيط المبايض لدى النساء

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ