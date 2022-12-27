ديانا كرزون تخطف الأنظار بالريش الناعم والمكياج الصاخب

خضعت النجمة ديانا كرزون لجلسة تصوير، ونشرت بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وبدت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة موحدة اللون، إذ ارتدت فستانًا بأكمام طويلة، صمم من قماش التل الناعم وزين الفستان بالريش عكس قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة مميزة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية.



تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.



وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.



وشاركت أيضا بأغنية "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.