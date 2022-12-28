هتعمل لها سحر بشكة الدبوس!!| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول عبر الفيسبوك

أثار مغربي يدعى عبر صفحات التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” بـ “الراقي المغربي سليمان” جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين على مدار الساعات القليلة الماضية لسيدة رجح أنها تركية الجنسية تقوم بشك “دبوس" في أعلى ظهر فتاة شابة بشكل مفاجئ أثناء إحدى المناسبات.

وعلّق المغربي سليمان على مقطع الفيديو الذي تجاوز عبر صفحته على “فيسبوك” ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة خلال ساعات بسيطة، قائلا: “حسبنا الله في كل ساحرة حاسدة، هذا نوع من أنواع سحر الفودو أو الدمية، يبقى أثر دم المقصود بالسحر في الإبرة، ويشتغل به وغالبًا ما يكون سحر تمريض لا حول ولا قوة الا بالله، حضيو راسكوم البنات”.

وهاجمت الكثير من التعليقات المغربي سليمان حيث كتب أحدهم: “لا يجوز لأي أحد أن ينسب كل شيء إلى السحر والعين، ويملأ عقول الناس بالوساويس والتوترات وخلق الفتنة بين الناس والعائلات، فما أدراك أن يكون قارئاً للقرآن، القرآن علمنا أن الله خير الحافظين رغم وجود السحر والعين، علمنا التحصين وذكره في كل شيء.. لكن إذا مرضت العقول بالوسواس فهو أشد من السحر، قارئ القرآن ينصح الأمة بالصلاة والتسامح والكرم والمعاملة الحسنة في كل شيء بالاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن، وهي المنجيات في زمن الفتن، فما يؤذينا إلا ذنوبنا”.

وأضافت إحدى المعلقات على الفيديو الذي نشره المغربي سليمان وتداول بكثرة حتي الساعات الحالية: "أحيانا الوسواس يكون أشد من السحر حيث نجد بعض الأشخاص عندما تفشل في شيء مباشرة ترجع ذلك إلى السحر والمس والعين وهذا خطأ، الرسول -صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل" واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك -، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف“، الإنسان الذي يصلي الصلوات في الوقت ويقرأ القرآن وبعض الأدعية الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكيد لا يخاف شيئًا ، و نعوذ بالله من شر ما خلق”.

تعليقات هجومية

وتابع معلق ثالث: “النصيحة ليست هكذا وان تعرت، الله أعلم بنيتها ولكن في كل الأحوال هي أخطات في حق البنت”، وأكملت معلقة رابعة: “السحر هذا مهما يكون اذا مأذنش ربي باه يصيبك والله مايصيبك سما متشغلوش رواحكم بيه بزاف ومتخافوش من حتى واحد يسحركم الصح أنو تحصن روحك بالأذكار وصلي صلاتك وأهم شيء الدعاء بأن ربي يصرف عليك كل بلاء ماشي السحر برك ادعي ربي بيقين والله غير يستجيبلك ومايصيبك حتى شي وتذكروا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم - لو اجتمع اولكم وآخركم إنسكم وجنكم على ان يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك هذا جزء برك من الحديث ماشي كامل”.

وأكمل معلق خامس: من قال إنها تريد أن تعمل سحر.. يمكن تحتاج زوجة لإبنها وتبحث عليها بهذه الطريقه العلم عند الله"، بينما أشار شخص سادس: “ده تخدير عشان تخطفها مالها بالسحر”.

ولفت شخص سابع: “قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله) أي في معية الله وحفظه وأصعب شيء على الإنسان ليس الجن أو الشيطان مجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب الشيطان عنك لكن النفس هي أكبر عدو للإنسان لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي”.

بينما علق كثيرون في ذات السياق بترديد “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين

هتعملها سحر بشكة الدبوس| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول بين ملايين



