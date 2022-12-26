كنت مسحوره وبشوف حاجات بتتحرك..وضعته فى البرميل وقفلت عليه..جريمة طفل "المش" تعود للقضاء

كان اعترافها بمثابة الصاعقة على أهل القرية ، لم يتخيلوا أن تقوم هذه السيدة بقتل ذلك الطفل البرىء ، وبهذه الطريقة البشعة ، ثم تهرع إلى قسم الشرطة وتعترف بكل شيء ، وتخبر النيابة أنها لم تكن فى وعيها ، وأنه كان هناك سحر كبير ، دفعها إلى ارتكاب الجريمة .

كان ذلك جزء من اعترافات المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد حساني، في نجع العقاربة بمدينة الطود بالأقصر ، والتى تواصل محكمة جنايات الأقصر غدا ثانى جلسات محاكمتها .

المتهمة روت الجريمة بكل تفاصيلها، لكنها نفت ان تكون فى وعيها وقت ارتكاب الواقعة ، مشيرة الى ان هناك سيدة قامت بالسحر لها " .

وقالت "منذ 3 سنوات اشتركت في جمعية كبيرة عشان أسهل أمور بيتي، مع واحده اسمها "ا.ح"، وكل واحد كان هيقبض 35 ألف جنيه في الشهر، ومر أول شهرين تمام بعدين الجمعية تعثرت، وابتدت الناس اللي أنا مدخلاهم الجمعية يطالبوني بالفلوس ويهددوني وطلع عليا نحو 40 ألف جنيه”.

وأضافت: تدخل أبى وزوجى ، وقاموا ببيع الارض وسددوا كل ديونى للناس ..وتم قفل الموضوع

وتابعت "باعوا الأرض اللي معاهم وسددنا للناس وقفلنا موضوع " ا.ح" ده خالص، ولكن بعدها بفترة كلمتني الست دي تاني في التليفون، وقالت لي انتي عليكي فلوس باقية في الجمعية لشخص والشخص وصى ورثته إنهم ياخدوها منك وأهل بيتي وجوزي وحمايا قابلوهم وقالوا متجوش هنا تاني انتو ملكمش".

وأكدت "لكن هذه السيدة بعتتلي شخص قالي إنها بتقولك لو مجبتيش الفلوس هتقتلك عيالك وتولعلك في البيت، وبعد كده أبويا وأعمامي راحو حلو الموضوع ده وفضينا المشكلة دي، وبعد كده عرفت إنها دي بتاعت عمولات وسحر، والناس بدأت تقولي إنها هتعملك عمولات عشان الخلافات اللي بيينا، وأنا ابتديت أخاف".

واشارت الى انه منذ نحو 6 شهور بقت تجيلي قبضة في صدري أول ما بدخل البيت ابتديت أشوف حاجات بتتحرك ونور أحمر في الشقة ابتدت أماكن الحاجات اللي عندي في البيت تتحول من أماكنها وأنا ابتديت أخاف، ويوم الأربعاء 3 أغسطس

وضعته فى برميل المش

وأضافت " بعد صلاة العشاء نحو الساعة 8 كان عبدالله ولدي وإبراهيم سيد حساني عندي في البيت وأول ما لقيتهم بيتفرجوا على الكرتون مع بعض رحت بعت عبدالله ولدي يطلع يجيب حلاوة من برا من عند البقال، وكان إبراهيم سيد حساني قاعد بيتفرج على الكرتون كان ساند راسه على رجلي وهو بيتفرج وأنا كنت بطبطب عليه عشان هو زي ولدي مرة واحدة لقيت نفسي بقوله تعالى هفرجك على حاجة جوا رحت وخداه الأوضة اللي بعمل فيها المش رحت مسكاه من إيديه وهو مكنش بيقاوم عشان مش مدي خوانه عشان أنا مرات خاله وزي أمه وهو ياما قعد عندي في البيت ومربياه عندي ورحت شيلاه من إيده وحطاه في برميل المش زرع بصل، راسه تحت ورجليه فوق وحطيت عليه أربع برطمانات مش علشان ما يقبش، ورحت قافلة عليه الغطا البلاستيك وطلعت من الأوضة وقفلتها ونسيت كل حاجة ونسيت حتى اللي عملته".

كنت بدور عليه معاهم ومش عارفه انى قتلته

وأشارت إلى أنهم عقب الساعة 12 بالليل لقيتهم بيقولوا إبراهيم مش لاقينه، وبيقولوا الواد ضايع وأنا ساعتها مكنتش فاكره حاجة من اللي عملتها خالص وبقيت أدور معاهم وأبص على الكاميرات وأسأل الجيران لأن ابراهيم كان زي ولدي وكان حتة مني وهو من سن عبدالله ولدي، وأمه كانت علطول بتسيبه عندي، وكان قلبي بيتقطع وهو ضايع لدرجة إني كنت بقلهم خلي المباحث تدور كويس وكنت بطلع ألف في البلد كلها عشان ألاقيه حتى يوم الأحد على الساعة 4 العصر لقيت أبوه سيد حساني، وزوجي بيجري عليا وبيقولوا إن احنا طلعنا إبراهيم من برميل المش اللي عندي في الشقة وأنا زعقت فيهم كتير وقولتلهم إيه اللي وداه هناك أكيد سقط لوحده بس لما قعدت وفكرت افتكرت اللي عملته في الواد وقولتلهم في المباحث كل حاجة حصلت وأنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي أنا مكنتش في وعيي ساعتها".

معرفش أقتلته ازاى مكنتش فى وعيى

وأكدت المتهمة أنه لا توجد خلافات بينها، وبين والدة الطفل المدعوة إيمان، وقالت: "إيمان سحبت قرض بـ 30 ألف جنيه بقسط شهري 2360 جنيه وأدتني 15 ألف وقالتي نقسم قسط القرض كل شهر، سددنا شهرين وجات في التالت اتعثرت قالت مش قادرة وقالتي إنتي إدفعي قسط شهر 8 وأنا القسط اللي جاي هدفعه وهو ده كل اللي حصل، إيمان دي أختي وإبراهيم ابنها ده كان زي إبني، بس أنا قتلته ليه ما أعرفش عملت كده إزاي، أنا مش هقتل طفل عشان ألف جنيه".

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، إخطارًا بعثور أهالي نجع العقاربة بالطود على جثمان الطفل إبراهيم سيد حساني، 5 أعوام، مقتولاً وموضوعًا فى برميل مخصص لـ«المش»، فى منزل خال الطفل، وذلك بعد 5 أيام من البحث عنه في كل أرجاء البلدة والبلاد المجاورة.

وكانت البداية بتلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، اختفاء الطفل إبراهيم سيد حساني. 5 سنوات، بنجع الطويل التابع لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام، وعقب التحقيق تم ضبط السيدة “ أميرة. م.ا” زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.