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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وقفت أكل كل اللحوم.. شيف شهيرة تندم على تأخرها في هذا القرار..تفاصيل

خبيرة التغذية والشيف
خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد

أعلنت خبيرة تغذية وشيف شهيرة، عن ندمها على عدم التوقف على أكل اللحوم الحمراء والطيور والأسماك بشكل موسمي لما فيه ذلك من فوائد عديدة حسب ما أكدته في مقطع فيديو بث مباشر، منذ ساعات، عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “فيسبوك”. 

 

وقالت خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد في مقطع فيديو عبر صفحتها بعنوان: “أنا ليه وقفت أكل اللحمة فترة.. حاجة حصلتلي هحكلكم عليها: “عملت دبلومة جديدة في حاجة اسمها “العلاج بالطاقة”، بصراحة هي حاجة مميزة ومختلفة وجديدة بالنسبة لي ومبسوطة جدا إني اتعلمتها، احنا بنتعلم فيها إنه قد إيه الطاقة نعمة من عند ربنا، لما فعلا بنركز فيها بتساعد على الشفاء، وإنه قد هي قوية، ومش مركزين عليها خالص في حياتنا، وإننا بنأخد من طاقة كل طعام بنأكله، وأقلهم في الطاقة دي الأسماك”. 

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سالي فؤاد

وأضافت خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد: "المتخصصين قالولي أثناء الدبلومة الجديدة اقعدي 25 يوم بدون أكل لا لحمة ولا فراخ ولا سمك، فأنا طبعا أعيش نباتية مؤقتة كل فترة، ورغم إني دراسة تغذية، لكن عمري ما عرفتش ليه سبب دا، اخيرا فهمت ليه ناس كتير بتعيش نباتية لفترة زي أخواتنا المسحيين مثلا في صوم ليهم".

 

وتابعت خبيرة التغذية والشيف الشهيرة: “لما بناكل اللحمة والفراخ بنتأثر بطاقتهم، وبتأخدها منهم، حتي اتشرح لي إنه الناس اللي جربت النباتية حست بارتياح لدرجة إنه ما رجعتش تأكل لحوم، بيتشيل عبء عن جسمه، وما ناكلش لحمة كتير، فمش لازم نأكل في كل يوم لحمة”.

خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد

وواصلت خبيرة التغذية والشيف الشهيرة: “جربوا تكونوا نباتيين كل فترة، وتبدوأ من منطلق :"إنه الواحد لما يعيش شوية بعيد عن اللحمة والفراخ والسمك هيحس بإيه"، أنا حسيت إني أفضل من بعد أول أسبوع، فقولوا لي رأيكم، إضاف إلى إنه أغلب مصابي الأمراض الخبيثة بيأكلوا لحوم كتير، إضافة إلى إنها بتخلي الإنسان يعجز بسرعة، وتخلي البيئة الحمضية للجسم تزيد”.

 

نباتية موسمية 

وأكدت خبيرة التغذية والشيف سالي فؤاد: "ما بقلش تمنعوا اللحوم خالص، وإنما جربوا كل فترة تبطلوها وتأكلوا بروتينات نبانية، تأكلوا بطاطس، فيها بروتين نقي جدا، اللي يقدر يعملها شوية - نتائجها على الجسم رهيبة، فنحاول نستبدل بروتينات اللحوم بالبقوليات، والمكسرات".

 

وأكملت الشيف سالي فؤاد خبيرة التغذية: “اللي هيجرب يبطل لحوم كل شوية هيحس بالفرق، ليها ميزتين صحية ومادية، وبأكد كل لما نصوم عن اللحوم فترة بتأثر على طاقة الجسم، وكذلك بشكل شهري عند صيام الاثنين والخميس، ولما نفطر على تمرياة وشوربة وما نقومش شبعنيين، فنخصص تركيز يوم أو يومين بالأسبوع على المشروبات المفيدة”. 

 

واختتمت: "لازم نأخذ بكل الأسباب إننا نحافظ على صحتنا قدر الإمكان، جه لحظة من ساعات وحسيت بجد إني كنت بموت، حسيت إني فعلا بموت، رجلي سقعت جدا، وتنميل غريب، والخوف، ولما دخلوا دفوا فيه، والدنيا في ثانية حسيت فيها إني ممكن أروح و كنت عاوز ألحق أعمل إيه قبل ما أموت، احساس مهما أوصفه صعب، وحسيت بعدها إنه الحمد لله لسه عايشة، وعلشان أقدر أعمل لليوم دا من حفاظ على صحتي، كنت في ذعر، بتمني لحياتكم الأحسن، ودي نيتي في حياتي إنه أكون الأفضل". 

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