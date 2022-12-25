ممكن مساعدة.. إعلامية شهيرة تعلن اختراق حسابها عبر إنستجرام| شاهد

أعلنت إعلامية شهيرة اختراق حسابها عبر تطبيق الصور والفيديوهات المعروف “انستجرام”، معلقة: “فيه هاكر دخل واخد اكونت الانستجرام بتاعي.. ممكن أي مساعدةً ممكنة لاستعادة الاكونت؟”.

وأوضحت الإعلامية، رولا خرسا عبر صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك٤ دون الكشف عن تفاصيل معرفتها الإختراق لحسابها الرسمي عبر “انستجرام”: “دخلت والله وعملت فيديو إنه أنا وما رجعش حسابي”.

رولا خرسا تعلن اختراق حسابها عبر انستجرام

رسالة على إنستجرام تخترق حسابك

يخدع المتسللون مستخدمي موقع إنستجرام Instagram للاعتقاد بأن بإمكانهم الحصول على شارة حساب تم التحقق منه عن طريق ملء نموذج مزيف، الغرض من العملية هو اختراق حسابات الضحايا والاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

كشف تقرير نشره موقع "numerama"، نهاية أغسطس، عن حملة تصيد كبيرة عبر البريد الإلكتروني تستهدف مستخدمي موقع إنستجرام في عدة دول حول العالم من بينها فرنسا، الهدف الرئيسي منها هو خداع مستخدمي المنصة المطمئنين وجعلهم يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على الحصول على حساب معتمد، لكن الحقيقة عكس ذلك.

ويتلقى مستخدمو موقع مشاركة الصور التابع لشركة "ميتا"، كل يوم أكثر من 2000 رسالة بريد إلكتروني مزيفة من قبل المحتالين، حيث يتم إرسال رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني لايهام الضحايا، من أجل تقديم طلب للحصول على شارة التحقق لحساب إنستجرام، والتي تمكن المتسللون من إعادة تصميم شعار وأسلوب الشبكة الاجتماعية بشكل مثالي لانتحال شخصية الشركة في رسائلهم المزيفة.

وذكرت شركة “Goofa” للأمن السيبراني، أن حملة التصيد الجارية منذ نهاية يوليو 2022، يقودها مجموعة قراصنة تستهدف مستخدمي إنستجرام، من أجل الاستيلاء على البيانات الشخصية الخاصة بهم، من بينها معرف تسجيل الدخول، ورقم بطاقة الائتمان، وكلمة المرور، وغير ذلك.

وتستغل رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، حقيقة أن العديد من منشئ امحتوي على إنستجرام، يسعون للحصول على شارة التحقق خاصة بحسابهم، والتي تعد رمزا للنجاح على المنصة، ويتمثل في ظهور نقطة زرقاء على يمين اسم المستخدم.

وبالتالي، فإن رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية تشير إلى المستلم أن حسابه قد تم فحصه بواسطة إنستجرام وأنه أصبح مؤهل للحصول على شارة التحقق.

ولإغراء الضحايا تحث الرسالة الاحتيالية متلقيه إلى النقر فوق الرابط وإضافة البيانات الخاصة بالحساب، ثم ملء نموذج يتطلب منهم إدخال الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور، وبمجرد الانتهاء من العملية ستظهر له رسالة تخبره أن ملفه الشخصي قد تم التحقق منه الآن، وأن إنستجرام سوف تتصل به خلال 48 ساعة.

ومن السهل نسبيا أن يتم خداع المستخدمين، حيث يقوم المتسللون بانتحال هوية إنستجرام من خلال تقليد الهوية الرسومية أو شعار المنصة بشكل مثالي، ما يجعل من السهل على المستخدمين الوقوع فريسة في فخ المهاجم.

ولتجنب الوقوع في الفخ، من المهم معرفة أن الشبكة الاجتماعية لا ترسل بريدا إلكترونيا يكون موضوعه طلبا للحصول على شهادة من طرف المستخدم، ولو كان الحساب المعني به عدة آلاف من المشتركين والمتابعين.