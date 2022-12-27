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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنخفض 30 جنيها.. ننشر أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والأسواق

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

تطرح وزارة الزراعة اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عبر منافذها، وذلك تخفيفا على المواطنين، كما أنها تطرح الكبدة والسجق وجميع منتجات اللحوم.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

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أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالأسواق

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعدارتفاع 20 جنيها فى الكيلو.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها، كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز  180 جنيها للكيلو.

ضخ السلع

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بجميع منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل جميع المحافظات، والوصول إلى القرى والمناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث يبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالي 243 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة،  تابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع  والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، بأسعار مخفضة تنافسية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وبجودة عالية، سواء من منتجات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة.

أسعار السلع بمنافذ الزراعة

وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها، والضأن 145 جنيها، والأرز البلدي 13 جنيها، رفيع الحبة، و15 جنيها عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو،  فضلا عن توفير أطباق بيض المائدة الأحمر والأبيض، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات مزارعها من الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، ومنتجات التصنيع الغذائي، والمربات والعسل، وزيت الزيتون. 

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