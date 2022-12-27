أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم في مصر

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم في مصر استقرار مع توافر العديد من منافذ وزارة الزراعة بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية لتتوافر لدي جميع المواطنين بأسعار مناسبة.

تتواجد بالعديد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية منافذ للبيع حيث تعد أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم متوفر بسعر عادل أمام المواطن.

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم

وينشر "صدى البلد" أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم في مصر ، حيث سعرت اللحوم الطازجة للكيلو بـ 180.8 جنيه كمتوسط ،وحقق أدني سعر لها 165.96 جنيه للكيلو ، و أعلي سعر 192.73 جنيه للكيلو.

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم في مصر ، متوسط سعر 54.26 جنيه للكيلو ،و أدني سعر 45.77 جنيه للكيلو ، وأعلى سعر حقق 62.75 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

فيما حددت أسعار السمك اليوم في مصر للكيلو كالتالي ، جمبري وسط 159.79 جنيه ، الماكريل المجمد 43.53 جنيه ،و موسي 145.05 جنيه ، السمك 56.85 جنيه ، جمبري صغير 103.33 جنيه .

وحددت أسعار السمك اليوم لكل كيلو للشعور بـ 115.71 جنيه، وقار 144.35 جنيه ، القاروص 90.6 جنيه ، السردين المجمد 40.88 ، الموزة 48.67 جنيه.