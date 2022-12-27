عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم في مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم في مصر استقرار مع توافر العديد من منافذ وزارة الزراعة بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية لتتوافر لدي جميع المواطنين بأسعار مناسبة.

تتواجد بالعديد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية منافذ للبيع حيث تعد أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم  متوفر بسعر عادل أمام المواطن.

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم

وينشر "صدى البلد" أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم في مصر ، حيث سعرت اللحوم الطازجة للكيلو بـ 180.8 جنيه كمتوسط ،وحقق أدني سعر لها 165.96 جنيه للكيلو ، و أعلي سعر 192.73 جنيه للكيلو.

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم في مصر ، متوسط سعر 54.26 جنيه للكيلو ،و أدني سعر 45.77 جنيه للكيلو ، وأعلى سعر حقق 62.75 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

فيما حددت أسعار السمك اليوم في مصر للكيلو كالتالي ، جمبري وسط 159.79 جنيه ، الماكريل المجمد 43.53 جنيه ،و موسي 145.05 جنيه ، السمك 56.85 جنيه ، جمبري صغير 103.33 جنيه .

وحددت أسعار السمك اليوم لكل كيلو للشعور بـ 115.71 جنيه، وقار 144.35 جنيه ، القاروص 90.6 جنيه ، السردين المجمد 40.88 ، الموزة 48.67 جنيه.

 

اسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم اسعار اللحوم والدواجن والاسماك اسعار اللحوم الدواجن الاسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين.. موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

الإعدام يواجه عاطلا أنهى حياة زوجته في القليوبية

بسبب كاب..القصة الكاملة لتخلص طفل من شاب في القليوبية

جوتيريش: مستعدون للتوسط في قمة السلام بين أوكرانيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طريقة لمكافحة كورونا.. صينيون يلتفون بأكياس| شاهد

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ