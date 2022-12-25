تبدأ من 90 جنيها | أسعار اللحوم بالأسواق ومنافذ الزراعة اليوم الأحد

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وتطرح وزارة الزراعة اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30% عبر منافذها ، وذلك تخفيفا على المواطنين ، كما أنها تطرح الكبدة والسجق وجميع منتجات اللحوم .

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 145 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالأسواق



سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعدارتفاع 20 جنيها فى الكيلو.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو.

ضخ كميات من اللحوم

ومن جانبه ، أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر كافة السلع الغذائية بالمنافذ التابعة للقطاع، مشيرا إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال السباعي - في تصريحات سابقة له إنه يتم طرح اللحوم بأسعار أقل من السوق داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تصل أسعار اللحوم الكندوز إلى 145 جنيها للكيلو، موضحا أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج.



وأضاف أنه يتم أيضا ضخ كميات من الأرز، كما توجد بالمنافذ جميع أنواع الخضر والفاكهة والعسل وباقي السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن.