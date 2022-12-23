اللحوم بـ115 جنيها.. التموين تطرح كميات كبيرة من السلع الرئيسية بأسعار مخفضة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتطرح وزارة التموين، السلع الأساسية بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق، وذلك وفق الآتي:

الدواجن المجمدة إنتاج محلي بسعر 65 جنيها

اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو

بيض المائدة بسعر 68 جنيها للكرتونة 30 بيضة

كرتونة البيض الأحمر مغلف بسعر 74 جنيها

الأرز الأبيض المعبأ بسعر 10.5 جنيه الكيلو على بطاقة التموين

الأرز الأبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيها

أرز أبيض محلى فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3%

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الحبس والغرامة المالية.

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم " 01577779999".

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% خاصة بعد صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين فى صورة حزمة من السلع التموينية وتستمر حتى 30 يونيو 2023 ، كما وجه الوزير جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي للمخالفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية.

وشملت خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى او الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

مراقبة حلقات تداول السلع الغذائية

وعملت وزارة التموين و التجارة الداخلية من خلال مديريتها فى المحافظات متابعة كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.

غرف عمليات بمديريات التموين

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لازالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعه توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على إزالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.