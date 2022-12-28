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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الشاب "كريم .ح" المعروف إعلاميًا بـ عريس المحلة صاحب واقعة الاعتداء علي عروسه في ليلة الزفاف في أولي تصريحاته الصحفية بقوله: "أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي".
جاء ذلك عقب تعرض الفتاة العروس لواقعة علقة سخنة وضرب يصاحبه إهانة بالألفاظ النابية عقب انتهاء حفل زفاف وأمام أبواب قاعة ليلة العمر بسبب رفض العريس ركوب أمها في المقعد الأمامي للسيارة الزفاف وهو ما تسبب في إصابتها بكدمات بالوجه وجروح قطعية وسطحية بالرأس جراء اعتداء شريك حياتها عليها بالضرب بالأيدي والأرجل .

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في ذات السياق توعد الشاب العريس أسرة الفتاة العروس في حال رفضهم إعادته له مشيرًا بقوله "أنا بعت ناس كتير للصلح وهم أحرار وأنا مش هسيبها ولا هسيب أهلها إلا لما يرجعوها البيت وأنا بحبها ومش هتنازل عنها علي حياتي والبادي أظلم" .
من ناحية أخري شهدت منطقة الرجبي مسقط رأس الفتاة بالمدينة العمالية منذ قليل سلسلة من المناوشات بمحيط مسكن الفتاة "إسراء محمد" المعروفة إعلاميًا بعروس المحلة من جهة أسرة الشاب "كريم .ح" عريس الفتاة عقب إخلاء سبيله من ناحية النيابة العامة في واقعة ضرب عروسه في ليلة زفافها وإصابتها بكدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالوجه.

من جهته أكد والد الفتاة العروس الحاج "محمد .م" ورود رسالات وتهديدات بالقتل له ولأسرته من جهة أسرة العريس لرفضه إعادته له .
كما أشار والد العروس بقوله "احموني أنا وعيالي بعد إخلاء سبيل العريس من النيابة علي ذمة واقعة الاعتداء بالضرب علي بنتي".

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كما استشهد والد الفتاة العروس بوقائع اعتداء علي ابنته بقوله: "انضربت بالبوكس من عريسها في ليلة الزفاف بإحدى القاعات بالقرى السياحية".

وأشار والد الفتاة الضحية بقوله أنا بناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وكل المسئولين بحمايتنا رغم وجود مساعٍ للصلح من جهة أسرة الشاب العريس" .

في المقابل أكد المستشار رامي الشيخ محامي أسرة الفتاة العروس الانتهاء من التنسيق مع والد الفتاة العروس لوضع آليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحريك دعوي الطلاق.

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