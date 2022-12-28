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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي الكبار.. فيراري انزو ضد مازيراتي MC12 | فيديو

فيراري اينزو
فيراري اينزو

تعتبر إيطاليا موطناً للسيارات الرياضية الخارقة عالمياً، وتصنف من أعظم السيارات في تاريخ الصناعة بأكملها، حيث تتواجد على أراضيها علامات تجارية كبرى مثل فيراري ولامبورجيني ومازيراتي وغيرها من التحف النادرة.

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فيراري اينزو

تعتبر حلبة السباق أفضل الوسائل للاحتفال باثنين من أسرع الطرازات في التاريخ الحديث، حيث نشر متحف Petersen Automotive Museum من خلال قناته على يوتيوب مقطع فيديو جديد ، يظهر لنا سلسلة من سباقات التسارع بين سيارتي فيراري اينزو ومازيراتي MC12.

 

فيراري اينزو

تم إطلاق الطراز الأول من فيراري اينزو في عام 2003 وكان النموذج الرئيسي لفيراري في ذلك الوقت، حيث يتميز بتصميم محرك V12 وسطي، مع 660 حصانًا (492 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 484 رطلًا (656 نيوتن مترًا) ، كان إنزو قادرًا على التسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة (0-96 كيلومترًا في الساعة) في 3.7 ثانية، وتم تصنيف السرعة القصوى عند 217 ميلاً في الساعة (350 كم / ساعة).

فيراري اينزو

بينما تم إصدار مازيراتي MC12 في عام 2004 كنموذج خاص لمازيراتي لدخول السباقات، حيث تم بناء 50 نموذجًا فقط للطريق، و 25 نموذجًا في عام 2004 و 25 نموذجًا إضافيًا في عام 2005، وكان MC12 يعتمد بشكل كبير على على فيراري اينزو ويتشارك نفس الهيكل والمحرك معها على الأقل على الورق، ولكن كانت MC12 أبطأ وسرعة قصوى أقل.

 

في السباق الأول، لم تحصل MC12 على بداية مناسبة وسرعان ما تستغل اينزو الوضع وتحقق فوز سهل للسيارة السوداء الخارقة ولكن هذا مجرد السباق الأول، لم يتغير الكثير في السباق الثاني والنتيجة هي نفسها، وفي السباق الثالث، كانت اينزو هي الفائزة مرة أخرى، لتثبيت أن أرقام المصنع لا تكذب.

 

في نهاية الفيديو، تظهر سيارة خارقة إيطالية أخرى على شريط السحب، تمثل سيارة فيراري F12 الحمراء فئة المحرك الأمامي الخارقة التي تتميز بمحرك V12 سعة 6.3 لتر مشتق من اينزو، وتعتبر أقوى الثلاثي.

مازيراتي فيراري أنزو يوتيوب فيراري MC12 اينزو

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