معسكر جديد لمنتخب مصر للشباب في يناير استعدادا لأمم إفريقيا

يقيم منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر معسكرا جديدا فى شهر يناير القادم في إطار استعداداته للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها القاهرة خلال شهر فبراير المقبل.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر ومعاونيه كرم مرسى المدرب العام وحمدى حمدان المدرب وإيهاب جلال مدرب حراس المرمى قد اختار 28 لاعبا فى المعسكر السابق الذى خاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب بنين.

تعليق مدرب منتخب مصر للشباب

من جانبه أبدى محمود جابر، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب مواليد 2003، رضاه عن التجربة الودية القوية التي خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عقب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفني بجانب توفير الاحتكاك القوي مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين.

وديات قوية لمنتخب مصر للشباب

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أنه رحب بمواجهة منتخب غانا الأول للمحليين لتوفير الاحتكاك القوي للاعبين قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خوض المزيد من الوديات القوية للوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

ووجه جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب رسالة للجماهير من أجل دعم المنتخب والالتفات حول اللاعبين قبل البطولة التي نطمح لتحقيق لقبها لأول مرة منذ عام 1997، مؤكدا على ثقته في لاعبي هذا الجيل وقدرتهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية بجانب السنغال وموزمبيق ونيجيريا.



