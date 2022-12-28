عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماذا يسبب الكافيين للطلاب وقت الامتحانات ؟.. أستاذ تغذية يجيب

الكافيين
الكافيين

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث إن مشروبات الطاقة لها استعمال معين فهي تحتوي على سعرات حرارية أكبر من طاقة الطفل الأمر الذي قد يحول هذه السعرات لدهون ، فلابد أن تكون الطاقة الداخلة للجسم مساوية للطاقة المستهلكة لذلك لابد أن يمنع الأطفال من تناول مشروبات الطاقة لأنها تقنن للبالغين في سن 18 سنه .

txt

حتى يوليو المقبل.. البحث العلمي تتبنى مبادرة ابتكارات لتوطيد الأمن الغذائي

txt

التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 35 عالميا في الإنفاق على البحث والتطوير

txt

اهتمام غير مسبوق للدولة في دعم الابتكار والإبداع.. التعليم العالي : نسعى إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية .. طلاب الجامعات: يتم تحفيزنا منذ بداية للتوجه نحو التميز

txt

السبت .. آخر موعد للحصول على فرصة دعم البحث العلمي لمشروعات التخرج

txt

حصاد التعليم العالي للتعاون الدولي 2022|المشاركة بمنتدى الاستثمار والاعتماد من الكلية الملكية للجراحين

txt

بعد زالزال مدينة الطور اليوم.. هل تتعرض مصر لموجات تسونامي؟.. تفاصيل

txt

أيمن عاشور يؤكد على أهمية الالتزام بجودة التنفيذ لمنشآت جنوب الوادي

txt

أستاذ تغذية: السكريات والدهون تسبب حركة زائدة للطلاب.. والإفطار يساعدهم على التحصيل

txt

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنظم مؤتمر "علوم الاتصال والمشاركة المجتمعية".. فبراير المقبل

txt

إجراءات احترازية بـ امتحانات الترم الأول .. توجيهات مهمة من الأعلى للجامعات ..وموعد مهم في 26 يناير

وأضاف حسونة لصدى البلد أن تناول كمية كبيرة من الكافيين يسبب الاضطراب والقلق وألم في المعدة وسرعة في ضربات القلب كما ترفع ضغط الدم وقد تؤدي إلى الغثيان والاكتئاب .

 

 

وكان قد قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه لابد من التناول الصحي السليم لكعك وحلوى العيد، حيث يحضر كعك العيد من عدة مواد غذائية تمثل بعض العناصر الغذائية الأساسية بالإضافة للفيتامينات والأملاح المعدنية.  وفي الغالب تكون هذه المكونات مواد كربوهيدراتية ( الدقيق، السكر) ومواد دهنية (السمن، الزبد أو الزيت) مواد رافعة (  الباكينج بودر، الخميرة )  مواد مكسبة للطعم والنكهة ( رائحة الكعك والمحلب) التي تضاف ليس فقط لإعطاء رائحة وطعم محبب ولكنها تعمل على زيادة افراز العصارات الهضمية التي تساعد في هضم النشويات والدهون التي يحتويها الكعك،   بالإضافة الى بعض المكونات الأخرى مثل اللبن، المحلب و السمسم والملح .


وأضاف حسونة إن هذه المكونات لها قيمة غذائية وصحية كبيرة خاصة اذا تم تناول الكعك وحلوى العيد الأخرى بنسب معقولة ودون اسراف حيث تمد حلوى العيد والكعك الجسم بالطاقة ( من الكربوهيدرات والدهون) والبروتين والكالسيوم (من اللبن والسمسم) والأحماض الدهنية (من الدهون والسمسم ).


وتابع: "بالإضافة الى مكونات حلوى العيد الأخرى مثل البسكويت الذى يحتوى على البيض الذى يمد الجسم بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية وكذلك المكسرات من اللوز الذى يعمل على خقض كوليسترول الدم وعين الجمل    والمكسرات الأخرى الهامة  للجسم لاحتوائها على “فيتامين هـ” المعروف كونه مضاد أكسدة قوي يعمل على مقاومة أمراض القلب".

 

البحث العلمي التعليم العالي الامن الغذائي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

موضوعات متعلقة

حتى يوليو المقبل.. البحث العلمي تتبنى مبادرة ابتكارات لتوطيد الأمن الغذائي

التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 35 عالميا في الإنفاق على البحث والتطوير

اهتمام غير مسبوق للدولة في دعم الابتكار والإبداع.. التعليم العالي : نسعى إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية .. طلاب الجامعات: يتم تحفيزنا منذ بداية للتوجه نحو التميز

السبت .. آخر موعد للحصول على فرصة دعم البحث العلمي لمشروعات التخرج

حصاد التعليم العالي للتعاون الدولي 2022|المشاركة بمنتدى الاستثمار والاعتماد من الكلية الملكية للجراحين

بعد زالزال مدينة الطور اليوم.. هل تتعرض مصر لموجات تسونامي؟.. تفاصيل

أيمن عاشور يؤكد على أهمية الالتزام بجودة التنفيذ لمنشآت جنوب الوادي

أستاذ تغذية: السكريات والدهون تسبب حركة زائدة للطلاب.. والإفطار يساعدهم على التحصيل

ترشيحاتنا

الحرب تشتعل| روسيا تنشر مزيدا من الدبابات والمدرعات وتمطر خيرسون بالصواريخ

تراجع 2.5 دولار.. انخفاض أسعار الذهب عالميا في التعاملات الفورية

الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

عقوبة الإيقاف سارية.. فيفا يصدم كهربا في أزمة غرامة الزمالك

أسباب هبوط أسعار الحديد والذهب والدولار.. وبشرى سارة باستمرار الانخفاض

تناولي ملعقة من الفول الصويا المطحون وشاهدي ماذا يحدث للجسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ