ماذا يسبب الكافيين للطلاب وقت الامتحانات ؟.. أستاذ تغذية يجيب

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث إن مشروبات الطاقة لها استعمال معين فهي تحتوي على سعرات حرارية أكبر من طاقة الطفل الأمر الذي قد يحول هذه السعرات لدهون ، فلابد أن تكون الطاقة الداخلة للجسم مساوية للطاقة المستهلكة لذلك لابد أن يمنع الأطفال من تناول مشروبات الطاقة لأنها تقنن للبالغين في سن 18 سنه .

وأضاف حسونة لصدى البلد أن تناول كمية كبيرة من الكافيين يسبب الاضطراب والقلق وألم في المعدة وسرعة في ضربات القلب كما ترفع ضغط الدم وقد تؤدي إلى الغثيان والاكتئاب .

وكان قد قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه لابد من التناول الصحي السليم لكعك وحلوى العيد، حيث يحضر كعك العيد من عدة مواد غذائية تمثل بعض العناصر الغذائية الأساسية بالإضافة للفيتامينات والأملاح المعدنية. وفي الغالب تكون هذه المكونات مواد كربوهيدراتية ( الدقيق، السكر) ومواد دهنية (السمن، الزبد أو الزيت) مواد رافعة ( الباكينج بودر، الخميرة ) مواد مكسبة للطعم والنكهة ( رائحة الكعك والمحلب) التي تضاف ليس فقط لإعطاء رائحة وطعم محبب ولكنها تعمل على زيادة افراز العصارات الهضمية التي تساعد في هضم النشويات والدهون التي يحتويها الكعك، بالإضافة الى بعض المكونات الأخرى مثل اللبن، المحلب و السمسم والملح .



وأضاف حسونة إن هذه المكونات لها قيمة غذائية وصحية كبيرة خاصة اذا تم تناول الكعك وحلوى العيد الأخرى بنسب معقولة ودون اسراف حيث تمد حلوى العيد والكعك الجسم بالطاقة ( من الكربوهيدرات والدهون) والبروتين والكالسيوم (من اللبن والسمسم) والأحماض الدهنية (من الدهون والسمسم ).



وتابع: "بالإضافة الى مكونات حلوى العيد الأخرى مثل البسكويت الذى يحتوى على البيض الذى يمد الجسم بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية وكذلك المكسرات من اللوز الذى يعمل على خقض كوليسترول الدم وعين الجمل والمكسرات الأخرى الهامة للجسم لاحتوائها على “فيتامين هـ” المعروف كونه مضاد أكسدة قوي يعمل على مقاومة أمراض القلب".