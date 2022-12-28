هشام آمنة: زراعة ما يقرب من 3,2 مليون شجرة بالمحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" ، لافتاً إلي أن ما تم زراعتة بالمحافظات بلغ 3 ملايين و 173 ألف شجرة حتي الآن ، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي 2022:2023 ، و يبلغ 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية والدكتور رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتباراً من العام المالى الحالى ...

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة ، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقاً للأعداد المقررة لكل منها ، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان ، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج .

وأوضح اللواء آمنة ، أن المحافظات قامت بالفعل بزراعة 2,7 مليون شجرة ، حيث تم زراعة مليون و 173 ألف شجرة بمحافظة القاهرة ، و270 ألف شجرة بمحافظة الجيزة ،و 93,6 ألف بالشرقية ، و90 ألف بكل من محافظتي الدقهلية والوادي الجديد ، و 72 ألف بالاسماعيلية ، و 63 ألف بأسوان ، و61,2 ألف شجرة بالغربية ، و54 ألفا بكل من محافظتي البحيرة وبني سويف ، و45 ألفا بكل من محافظات الاسكندرية والمنوفية والمنيا وقنا ، و 36 ألف شجرة بكل من محافظات كفر الشيخ ودمياط وجنوب سيناء والسويس وأسيوط، و34,2 ألفا بالقليوبية، و27 ألف شجرة بالفيوم، و23,4 ألفا بكل من محافظات مطروح وشمال سيناء وبورسعيد وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى أن الوزارة وردت خلال الأيام القليلة الماضية 473 ألف شجرة ، تتضمن 216 ألف شجرة لمحافظة القاهرة، وعدد 135 ألف شجرة لمحافظة الجيزة ، وعدد 52 ألف شجرة لمحافظة القليوبية ، بالاضافة إلي 70 ألف شجرة لمحافظة جنوب سيناء، وجاري التوريد لباقي المحافظات ، لافتاً إلي أنه يتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التي تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التي تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أنه بناءً علي بروتوكولى التعاون الذين وقتعهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ستورد الوزارتان 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 129 مليون جنيه ، منها 3,7 مليون شجرة ستوردها وزارة الزراعة ل20 محافظة ، و 1,3 مليون شجرة توردها وزارة الإنتاج الحربى ل 7محافظات ، و يتم توريد عشرين صنف من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة ، و تتضمن أشجار الكافور وكازوارينا ، وكونوكاربس ، وبرتقال ، وجوافة ، وزيتون وبالونيا ، وحور ابيض ، وماهوجي ، وليمون ، ورمان ، و غيرها من الأصناف، لافتاً إلي أنه تم إتاحة الدفعة المالية الأولي للوزارتين بنسبة 25% من التعاقد .

ونوه وزير التنمية المحلية ، إلي أن العمل بدأ فى مبادرة "100 مليون شجرة" بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة ، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية ، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ،وزيادة الرقعة الخضراء ، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة ، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب والمرأة ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع ، بالترويج لمبادرة 100مليون شجرة ، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها ، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات ، وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.