مهاجم قوي.. شوبير يعلن اسم أولى صفقات الأهلي في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، تفاصيل الصفقة المدوية التي حسمها فريق النادي الأهلي لتدعيم صفوفه.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية ، أن الأهلي نجح في حسم صفقة مهاجم النجم الساحلي كريستو في يناير المقبل لتدعيم صفوف القلعة الحمراء للمنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير ، أن الأهلي نجح في حسم صفقة التونسي كريستو مقابل ٨٠٠ ألف دولار ، ويرغب في الاتفاق مع النجم الساحلي بشأن مستحقات كوليبالي في الصفقة المنتظرة.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى تدعيم الفريق بصفقات نارية قبل بطولة كأس العالم للأندية في فبراير.