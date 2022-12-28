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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

50 عاما من الشراكات الاستراتيجية.. مدير بحوث الشرق الأوسط: مصر والإمارات قلب واحد

مركز بحوث الشرق الأوسط
مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  ، يعقد المركز مؤتمر "اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية" (خمسون عامًا من الشراكات الاستراتيجية)  بقاعة المؤتمرات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات .

قال الدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  ان المركز يعقد اليوبيل الذهبي للعلاقات المصريةالإماراتية" لابراز محوريتها والاهمية المضطردة ليس فحسب للحفاظ  علي مكتسبات الماضي والحاضر بل نحو المزيد من ترسيخ وشائح الاخوة والصداقة ودعم التنسيق ووحدة الصف لمجابهة المتغيرات الدولية العاصفة متسارعة الوتيرة وللحفاظ علي الامن القومي للقطرين الشقيقين.

 

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قال الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان اتسمت العلاقات المصرية الاماراتية منذ بدايتها بطابع الاستقرار والتميز والتفرد .

وأشار الدكتور محمود المتيني خلال كلمته في مؤتمر "اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية" (خمسون عامًا من الشراكات الاستراتيجية) أن التبادل الأكاديمي والتعاون الدولي أصبح في إطار مؤسسي لا تخطئه العين، ووعد  بمزيد من التعاون، مؤكدًا على أن التقاء الشباب والتواصل الثقافي هو الداعم الأكبر لارتقاء الدولتين وبقاء أواصر الصداقة بينهما

أكد الدكتور محمود المتيني على عمق العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين،لافتا ان  التعاون والتكامل في نقل الخبرات في مجال المبادرات الوطنية  سيسهم في تطوير جودة الأداء وتحسين التصنيفات العالمية للجامعات، وخاصة عندما يحظى بدعم كافة المؤسسات الوطنية والسياسية بالدولة.

 

مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تلبية كافة احتياجات الطلبة الوافدين وتذليل أية عقبات يمكن أن يتعرضوا لها.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز،  الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

 

مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية 
مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية 
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